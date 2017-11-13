投資海外指數股票型基金(ETF)好Easy  六大疑問一次解答

您知道最讓股神巴菲特著迷的指數股票型基金(Exchange Traded Funds，簡稱ETF)是何方神聖？ETF有什麼魅力讓從不推薦任何股票、基金的巴菲特開金口，在22年間推薦多次？台北富邦銀行為ETF投資新手常有的關鍵六大疑問一次解答！以2W1H (What：什麼是ETF、ETF的投資風險；Why：為何選擇ETF； How：包括如何持有、如何投資等)方式解說，是ETF投資的最佳入門攻略，讓投資人輕鬆上手ETF不是夢。

疑問一：什麼是ETF？

台北富邦銀行答：ETF是一種以較低的成本費用去貼近特定指數表現的投資工具，指數走勢與整體市場或追蹤標的之漲跌幾乎同步。例如，SPDR S&P 500 ETF(股市代碼SPY)，它的投資組合包含追蹤指數的成分股，有一籃子投資標的，風險分散，與基金相似；而交易可直接於證券市場買賣，類似股票，因此ETF可說是同時具備基金與股票交易特色的理財商品。

疑問二：為什麼在琳瑯滿目的理財商品中，要選擇ETF？

台北富邦銀行答：北富銀基於下列三個優勢，建議投資人選擇ETF投資：

1. 不用選股，省下鑽研的功夫與時間：ETF係被動追蹤指數表現，因此不用花時間細究每家公司的財務狀況，亦不需每天盯盤選股，只要瞭解區域經濟，找到對的指數、把握進場時機，就能輕鬆投資，相當適合散戶投資人作為理財工具。

2. 投資資訊透明：ETF成分股是依照追蹤指數之投資標的依權重組成，每天公開揭露成分股資訊，投資人可隨時上網查詢。

3. 管理費用較低：ETF無基金經理人主動操作選股，沒有額外的投資研究成本，故管理費用相較共同基金低。

疑問三：投資ETF有哪些風險要注意？

台北富邦銀行答：投資往往伴隨風險，投資ETF當然也不例外，當你考慮投資ETF時，需考慮下列四大風險：

1. 投資本金風險：ETF價格可能因某些因素在短期間內劇烈起伏，投資人可能損失部分或全部原始投資本金。

2. 追蹤誤差風險：ETF為了與追蹤指數有相同的組合，會產生如手續費、交易稅、管理費等成本，此外當指數成分股變動時，發行公司可能無法於第一時間取得變動的成分股，這些因素皆會使得指數報酬與ETF報酬有所差距，這之間的差距稱為「追蹤誤差」。

3. 匯率風險：投資海外ETF必須先將新台幣兌換成外幣，此時投資人即面臨匯率風險，北富銀建議，投資ETF前最好對匯率走向有所瞭解，以免最後賺了報酬卻賠了匯差。

4. 流動性風險：部分ETF不具備充分之市場流動性，可能有不易或無法成交、停止交易或下市之狀況，將導致投資人產生損失。

疑問四：ETF適合長期投資還是短期操作？

台北富邦銀行答：傳統ETF表現穩健，投資人是可以長期持有的，但近年有些發行公司將ETF發展成多元的類型，包括商品型、波動率型、匯率型、槓桿型、反向型，這些ETF較適合針對市場變化做短線操作，因此要長期持有或短線進出端視投資人的策略運用。

疑問五：目前市面上有哪些ETF可供選擇？

台北富邦銀行答：不論投資人是長抱或短跑，ETF都有適合的標的可選擇。主要有股票型、產業型、債券型、商品型、匯率型、槓桿型和反向型(詳見參考資料)，北富銀建議，ETF投資新手建議以全球或區域指數之ETF作為入門產品。

疑問六：我該怎麼開始投資ETF？

台北富邦銀行答：投資人只要在國內銀行或券商開戶，進行委託交易，就可投資全球ETF。若是北富銀客戶，投資人可透過網路銀行、行動銀行進行遠端即時交易ETF。北富銀「海外ETF即時交易服務」具六大特色：全球投資零時差、隨時隨地輕鬆下單、一次下單三日有效、即時成交通知、即時到價通知、便利的查詢管道，宛如個人專屬的理財小秘書，讓投資人輕鬆參與全球投資脈動。

北富銀擁有專業、經驗豐富的理財團隊，可依投資人需求給予理財建議，協助快速、輕鬆入門ETF，歡迎有興趣的投資人多加利用，或到分行洽詢理財顧問。了解更多海外ETF交易服務：https://www.fubon.com/banking/event/fund_trust/20170801_1231/index.html?popupMode=true