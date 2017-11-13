支持技職教育並關照弱勢   誠萱基金會三年捐贈新北高工275萬 

財團法人誠萱社會福利基金會自成立當年(2015)起，連續三年支持新北高工產學合作計畫，更連續捐贈計275萬元，提供新北高工學生獎助學金，無論是技藝競賽表現優異或是家庭弱勢安心就學，至今已造福450位學生。

新北高工於11月10日舉辦第37屆師生聯合運動大會之際，誠萱基金會延續前兩年的捐贈，持續嘉惠更多的學子，在基金會執行長黃思博、執行秘書黃思源先生、豐田產機與大全彩藝等多位主管、校長及全校師生的見證下完成簡單隆重的捐贈70萬獎助學金儀式，學校除表達誠摯感謝外，更機會教育學生今日取之於社會、明日回饋於社會的態度。

新北高工為新北工科技職龍頭，積極推展職業學校與產業界的連結，縮短學用落差，積極規劃辦理各類群科進行產學合作，並符應就業市場需求，以達成學用合一之教育目標；新北高工汽車科多年來與台灣豐田產業機械公司合作，讓企業界看見高職學生的努力與實力，也栽培更多優秀的技職人才並提供獎助學金，使學生可以專心致力於學習與技能。除此之外，技能競賽成績更是亮眼，105-106年全國工科技藝競賽共8人獲獎，其中資訊科呂瑞風同學榮獲106年國際技能選拔國手資格，為新北高工創校以來首位國手；104-105年工商科技藝競賽共25人獲獎，這些優秀的技藝競賽選手都曾獲誠萱基金會捐贈獎助學金。另外，也因為有誠萱基金會獎助學金的獎勵，讓學生更願意投入加強技能，獲取乙級證照學生數從105年62人躍昇至106年94人，專題製作學生人數亦逐年增加。

大全彩藝包材公司及台灣豐田產機關係公益團體誠萱社會福利基金會董事長黃志誠先生，不僅捐贈獎助學金給新北高工，基金會善行更遠播全台，包括新竹內思高工、高雄岡山農工、鹿港高中及新北市泰山高中，以行動支持其技職辦校熱情及成績優異的弱勢學生，希望能鼓勵更多熱情於技職術科成績優異學生。誠萱社會福利基金會關係企業大全彩藝公司及豐田產機公司的董事長黃志誠先生，其先祖父黃烈火先生是和泰汽車集團的創辦人，也是大全彩藝公司的創辦人，和泰汽車長青 70 年、大全彩藝屹立 54 年，靠的就是「誠信經營」及「回饋社會」八個字，黃志誠董事長的誠萱社會福利基金會就是企業回饋社會的最佳典範。董事長黃志誠更希望將其「誠信、求精」的經營理念推廣給學生們，鼓勵學生們要能力與品德雙修，才能成為企業的真正人才。