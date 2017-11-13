南韓國軍網路作戰反成鬥爭工具？前國防部長遭逮捕

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南韓《東亞日報》報導，首爾中央地檢署國家情報院搜查小組正在調查韓國前總統李明博任內，南韓國軍網路司令部所進行的「留言作戰」（在社群媒體上大量留下批評在野黨、支持政府的言論）。

檢方目前懷疑李明博有參與本行動，並且正朝著這個方向進行搜查。本（11）月11日，檢方依違反軍刑法禁止軍人干政條款，逮捕了李明博政府的國防部長金寬鎮（音譯，김관진）。

《東亞日報》另一篇報導指出，李明博12日中午在仁川機場接受記者訪問時強調「我國現在正面臨外交和國家安全的危機。在這種時候國軍的組織和情報機構遭受不公的對待，等於是在加深我國國家安全的危險。」而和李明博共同前往巴林的前總統公關首席秘書官李東官（音譯，이동관 ）則表示檢方的行為無異是「矯角殺牛」（只因為牛的角長歪了就把牛殺死）的行為。

另外，根據日本《產經新聞》，面對記者詢問是否有接受軍方關於「留言作戰」的報告，李明博表示這是一個「莫名其妙的問題」，暗示自己是清白的。

而《日本放送協會（NHK）》則報導，李明博還質疑「新任政府宣稱他們現在是在處理過去的問題。但這個會不會其實不是改革，而是宣洩不滿或是報復呢？」

本次遭到檢方調查的「網路司令部」是成立於2010年的軍方機構。南韓在2009年遭到北韓駭客攻擊，導致包含青瓦台（總統府）在內的政府機構和金融機構的網頁癱瘓，讓南韓認為有必要成立專門機構來處理網路安全問題。

司令部下轄約600人，直屬南韓國防部長，不只負責網路作戰計畫，還能夠自行執行作戰任務，並且在處理北韓網路攻擊中扮演核心角色。除此之外，他們還注重培育人才，不止在私立大學成立網路戰相關學系、提供優秀學子獎學金，還舉辦切磋駭客技術的大賽。

網路司令部被視為南韓國軍內部的精英集團，但是受到本次事件的影響，南韓國防部長宋永武（音譯，송영무）稱將對該司令部進行徹底改革，以防止類似事件再度發生。