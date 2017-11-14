2017醫療公益獎專題 醫療貢獻獎：劉珣瑛

( 臺灣英文新聞 / 李佳採訪報導 ) 聽到精神病患，大多人或許還是帶著異樣眼光看待，而這些精神病患，確實如此可怕嗎？

每種疾病病情輕重程度不分，精神病也不例外，服務於淡水馬偕醫院的劉珣瑛醫師，長期耕耘精神醫療領域，包括嚴重精神疾病、憂鬱症防治、酒癮防治、自殺防治及兒童青少年精神醫療等，用心服務滿足病人需求。

2003年，擔任馬偕醫院精神科主任期間，致力於慢性精神病人復健醫療服務，成立臺灣身心關懷協會關懷弱勢族群，並推動建置慢性精神病人的「庇護工場」。

說到成立庇護工場的過程，劉醫師表示需要相當大的堅持，由於庇護工場對醫院是無利潤投資，但透過庇護工場的工作訓練，可讓患者病情穩定，接入社會軌道，對病患是相當大的鼓勵。劉醫師表示，或許一些企業還是不放心他們工作，但多方面思考，他們卻是以最單純的方式做任何事情。劉醫師說，常有病患與他分享工作上的趣事，雖說薪水不多，但從他們眼中總能看見滿足的眼神。

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全國自殺率逐漸攀升，馬偕醫院成立以醫院為據點的自殺防治中心，建立高自殺危險者的個案管理。劉醫師曾帶領同仁前往美國自殺防治中心，學習各項實證基礎的自殺防治策略，在院內成為辯證行為治療團隊，舉辦研討會來提升各科醫師之自殺防治能力與照護品質，劉醫師指出自殺防治中心的存在，呼應了馬偕醫院的使命，為更多受苦的靈魂找到生命真正的出口。

劉醫師表示從事醫事工作多年來，由衷期望社會有耐心、愛心及包容心，接納所有身心障礙的朋友，給予他們一個機會工作，讓這世界充滿愛與美好的事物，是她持續當醫師的動力來源。