南韓護士抗議　院方強迫露乳溝跳艷舞

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）以英文發行的南韓《韓國時報》（The Korea Times）昨（12）日報導，南韓一家知名醫院因為強迫​護士跳艷舞，引發抗議。

《韓國時報》的報導稱，南韓翰林大學附屬醫院（the Sacred Heart Hospital of Hallym University）的護士，近日在社群媒體上抱怨，她們被迫在公司活動中，表演性暗示意味濃厚的舞蹈。

這所醫院的護士說，今年10月醫院舉辦年度運動會的時候，他們被迫在大約1千位同事和主管面前跳舞，還被迫穿著露乳溝的上衣和短褲表演。

這所醫院是由名為Il-song Foundation的基金會負責營運，該基金會在南韓擁有三所大學和七家醫院。

最近在社群媒體上，有許多護士po出抱怨醫院的貼文，還有人向非營利的法律諮詢團體投訴此事。

報導引用上週五11月10日，一名護士在社群媒體的po文說，

被迫跳艷舞的大多是新來的護士，他們很難抗拒命令。這些護士被迫在一長排的高階主管面前跳舞。

另一名護士po文說，練習過程中，護理部的主管還要求她們，做出具有性暗示的表情或動作。練舞的時間，是在運動會前一個月，而且是利用下班時間。

除了運動會，護士們也被要求在醫院其他活動當中表演，主管稱目的是為了”安撫”病患。一名護士說，她們不但要躺在地板上表演，還要在病人跟看護面前劈開大腿。

許多護士都哭著說，她們覺得非常丟臉，但主管卻認為他們小題大作，表示這根本不算什麼。

護士們被迫跳艷舞的消息公開後，相關主管更宣稱，他們根本不知道有這回事。

基金會一名發言人說，他們沒要求護士做這種事，並宣稱經過內部調查發現，是高階護士求好心切，才會要求新進護士跳艷舞。

該基金會表示，未來將採取措施，避免發生類似事件。