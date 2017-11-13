〈財經主筆室〉台股一甲子卻培養不出自己專業董事長人選

金管會最近針對周邊單位台灣證交所做了兩個人事案調整，一是針對遭金管會解職的前永豐金董事長何壽川，認為他不宜擔任證交所董事要求撤換。主委顧立雄甚至說永豐金若不顧社會觀感，金管會有很多監理權限可用，嚇得永豐金證券立即更換代表人； 二是在外界對公股代表年齡超過65歲有違反規定質疑下，仍簽准許璋瑤出任證交所董事長職位。

立法院財委會「何壽川條款」一出，讓金管會堅持何壽川得卸下證交所董事一職，永豐金也立即改派代表，結果是讓社會叫好聲不斷！許璋瑤以超過65歲高齡來出任證交所董事長，消息一出卻讓市場質疑聲浪不斷時，金管會回應只要報請行政院核准，就不受到65歲的年齡限制，把許璋瑤推上證交所董座的位子。

金融界擔憂的是，許璋瑤出任證交所董座，除了年齡問題外，最主要是他並沒有證券相關業務的背景，這才是讓市場有非議的主因。

台灣證交所設立於民國50年，51年開業營運至今，台灣股票市場也快有一甲子的歷史，台灣股市最風光時曾列入全球交易量前三大市場之一，令人遺憾的是，近一甲子台股發展史，是培養不出自己專業的董事長人選？還是政治酬庸考量？才選擇了許。金融海嘯後，台灣股市逐漸被邊緣化，台灣證券市場已非企業籌資管道首選，市場規模與其它國際市場差距已愈來愈大，金融界更關心新任證交所董事長人選，是否為具新思維的專才。

顧立雄表示，許璋瑤現年六十六歲，其專業除了主計與統計，也曾擔任央行監事，對總體經濟有相當程度了解。

行政院長賴清德近日才針對「缺工、缺才」，指出行政院擬定「留才、攬才及育才」三項策略，特別是針對台灣的上市櫃公司喊話，希望能起薪高一點來落實這些留才策略。主管台灣上市公司的證交所董座一職，遭質疑非以專才來考量，政府似乎該思考如何說服投資大眾，證明這項選擇非政治酬庸下結果，也讓民間企業在高階選才上能見賢思齊。