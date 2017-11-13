「2017富邦長春公開賽」 呂文德一桿氣走泰國選手瓦拉川蟬聯冠軍

台灣歷史最悠久、規模最大的國際職業長春高球賽「2017富邦長春公開賽」今日進行最後一回合決賽，我國長春好手呂文德以一桿之差，贏過首度參加長春職業賽事的泰國名將瓦拉川，為台灣留下冠軍獎盃，這也是富邦長公開賽15年來第二位連續兩年連霸冠軍的選手。超級長春組則是由國寶級老將謝敏男完成三連霸；業餘組冠軍則由小將陳威勝以218桿奪冠。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦舉辦長春公開賽今年邁入第15個年頭，今年選在台灣歷史最悠久、明年即將滿100周年的高爾夫球場「老淡水球場」舉行賽事更別具意義。這三天的賽事不僅看到長春選手們老當益壯的精采球技，中外選手們在球場上的交流切磋也是一大亮點。富邦希望透過這樣賽事舉辦，提高台灣在國際的能見度，同時傳承寶貴的經驗給年輕後輩，深耕台灣高球未來希望的種子。

本屆冠軍選手呂文德今日出發時還領先瓦拉川一桿，接下來兩人一路纏鬥，多次打成平手，呂文德一度甚至落後一桿，所幸出身老淡水球場的他處變不驚，最後四洞射下兩記關鍵小鳥，今天靠七記博蒂、三記柏忌擊出三回合下來最佳的68桿，三天總桿為低於標準桿8桿的208桿，一桿力克同樣以68桿作收、總桿209桿的瓦拉川，連續兩年為地主留下冠軍獎盃，並獨得90萬元台幣獎金。

呂文德近況絕佳、一般PGA比賽與長春賽左右逢源，今年已經拿下公雞帶小雞邀請賽、高雄公開賽與富邦長春公開賽三場冠軍；巧合的是，去年的這場比賽冠軍也是他當年的第三勝。今年以來已經連續參加十六場比賽的呂文德表示，下週將繼續轉戰日巡長春賽，「陳志忠、盧建順與汪德昌都已經在日本贏過球，但我卻還沒贏過，也希望自己能順利開胡。」

呂文德表示：「今天(老淡水球場)輸贏的關鍵在第十四與第十五洞，因為瓦拉川第十四洞切進(後超前一桿)，如果我十五洞沒抓到小鳥，贏球可能變成他。」呂文德在老淡水球場有四度奪冠的紀錄，但過去曾在三商名人賽最後一洞大意失荊州，因此今日第十八洞特別採取保守戰術，以三號木桿開球，小白球順利兩桿放上果嶺；2004年也曾稱霸三商名人賽的瓦拉川雖然最後一洞也有博蒂機會，但長推桿未進；反觀呂文德則穩穩兩推進洞，順利完成衛冕。

保有一般亞巡賽個人生涯最高18冠紀錄、並兩度拿下亞巡賽年度賞金王頭銜的泰國名將瓦拉川，賽後表示過去來老淡水參加三商名人賽時比較年輕，現在有點年紀了，但對於今天的成績他覺得還算滿意。

今天老淡水球場天氣陰涼，偶爾飄起細雨，加上風勢依然不定，全場只有呂文德、瓦拉川與2014年冠軍南韓好手金鍾德三人打出低於標準桿成績。金鍾德靠第七洞的一記老鷹(本週個人第二隻老鷹)，繳出69桿佳績，終場以213桿獨居第三。首輪領先的日本選手鈴木亨則以72桿收尾，總桿214桿位居第四。至於前兩天都揮出71桿的「鐵昇」謝錦昇，今天欲振乏力只打出75桿，最後以217桿總桿，與泰國名將文洙藍吉並列第五。

超級長春組賽事部份，七十七歲的國寶級老將、也是這場比賽創始人之一謝敏男，今天再度逆齡打出72桿佳績，不但連續兩天締造難得的「同齡同桿」(age shot)，最後也以143桿總桿、8桿的懸殊差距輕鬆完成三連霸。陳振輝則以151桿獲得亞軍；剛滿六十五歲的陳志明與許勝全則以154桿，並列第三。

今日這冠軍盃也是謝敏男傳奇高球生涯第78場勝利。謝敏男賽後謙遜地透露，由於陳志明剛滿65歲，擊球距離比他遠很多，因此他原本是抱著爭第二的心態出賽，「沒想到志明第一天打壞了，這個機會真的很難得，我當然要好好把握住...因為將來要贏很不容易，所以今天能贏球，我真的很高興！」

平時持續訓練體能以保持身體狀況的謝敏男表示，今天自己的短桿與推桿都很順手，該抓的小鳥也都有抓到。賽後他特別感謝富邦金控對長春高球的長期贊助與大力支持，「如果沒有富邦長春公開賽，台灣長春職業協會規模不會從十幾人成長至近300人；沒有超級長春賽，我們這些老人家大概只能在家裡蹲著看電視，沒機會站在這裡。」

就讀國立體育大學二年級的業餘小將陳威勝，今天與第二回合同樣繳出74桿成績，終場以218桿，排名第七。陳威勝表示整場比賽三回合，他前27洞表現不錯，後27洞則未盡人意沒有好好把握住，有點可惜。陳威勝指出：「這場比賽我學到不少老師們的打球心態，特別是今天同組與金鍾德老師及鈴木亨老師的短桿與推桿技巧很棒，讓我收穫很多，也是很棒的經驗。」陳威勝也是這場比賽六位與賽的業餘小選手中表現最佳者，賽後並獲贈「謝敏男66勝紀念推桿」。

總獎金560萬元的「2017富邦長春公開賽」比賽實況精華，博斯高球台預計11月25日中午12時至下午2時播出。更多賽事相關資訊以及比賽成績，請上比賽官網查詢：https://www.fubon.com/fbgolf/