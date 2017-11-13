2017年度新北市特教生家庭樂學日公益活動

新北市政府教育局12日邀請新北市國小集中式特教班3年級至6年級的小天使及家庭成員至綠世界生態農場進行一日共學活動。並與台灣大車隊樂活社合作，在微星科技股份有限公司贊助下，讓這些平日不易出遠門的孩子體驗生態教育。

今日活動邀請新北市三重區重陽國小口琴隊及鶯歌區建國國小舞獅隊進行表演，帶給當天參與的孩子及家長們豐富的視聽饗宴，創造滿滿的歡樂回憶！綠世界生態農場也特地安排導覽人員於各生態園區進行解說，帶領孩子認識及體驗豐富的動植物生態。

教育局副局長黃靜怡表示，感謝台灣大車隊樂活社讓交通接駁無後顧之憂，同時感謝微星科技股份有限公司及綠世界生態農場協助促成此次公益活動。

板橋國小家長吳小姐說：「感謝活動的策劃，減輕了家長許多負擔，進而願意走出來，看到司機大哥除了貼心接送外，對特教家庭的熱心著實令人感動，也感謝贊助單位和新北市教育局，提供這個機會，讓全家人能走出家門，走入人群，留下美好回憶，期待下一次還能有機會一同出遊。」

此次公益活動，營造身心障礙家庭多元豐富的學習環境，協助學生於實際情境類化學習，提供家庭共學機會，讓新北市80個國小集中式特教班學生家庭一同親近大自然，擴展視野，享受天倫之樂。身心障礙學生家庭需要各界以無形、有形的行動投注關懷與協助，也期待結合更多民間力量投入攜手合作，幫助這些小天使安心學習、快樂成長。