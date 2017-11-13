期交所舉辦106年度台中場期貨商負責人座談會並邀請弱勢視障團體演出

臺灣期貨交易所於本(11)月10日假台中裕元花園酒店舉辦年度「期貨商負責人座談會」，會議由期交所董事長劉連煜親自主持。期交所繼10月16日於台北地區圓滿舉辦第3屆期貨鑽石獎暨期貨商負責人座談會後，再度邀請中部地區之期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務之總公司負責人及分公司經理人，共同研商促進臺灣期貨市場之發展策略，並感謝各個與會者在第一線為期貨市場共創佳績的辛勞。

劉董事長致詞時表示，近年來，在期交所積極推動新商品、新制度下，臺灣期貨市場穩健成長。在商品發展策略部分，期交所過去兩年已規劃穩健的商品架構－即在既有國內股價指數類主力商品的堅實基礎之上，繼續發展匯率類商品及國際板股價指數類商品；期交所未來將再持續努力擘劃國際版商品類，例如未來將再規劃新增原油期貨及NASDAQ指數期貨。

由於期交所的積極努力，期交所取勝香港、新加坡交易所，於近期獲得「FOW與全球投資人」亞洲資本巿場獎項之「年度交易所」殊榮，展現臺灣期貨市場國際競爭力，有評審評論表示臺灣期交所近年來以瘋狂的速度研發，雖屬區域性交易所，但期交所在全球舉足輕重的地位不可忽視，顯見臺灣期貨交易所之國際競爭力已是有目共睹。

在負責人座談會中，期交所持續發揮愛心，除持續發展業務外，善盡社會責任，繼去年度捐贈高雄市茂林國小及竹滬國小等南部地區之弱勢兒少表演團體後，期交所今年度邀請百合花樂團演出，該樂團團長陳女士為重度視障人士，育有三名子女，因遭逢變故，家庭陷入經濟困境，陳女士憑藉著無比的毅力，考取街頭藝人從事表演工作及販售百合花維持家計，其勤奮向上的精神，感動人心，希望用音樂讓世界更美好。除了捐助弱勢團體外，期交所未來將持續捐贈復康巴士、辦理食(實)物銀行、補助弱勢學校早餐等社會公益活動，期望透過善盡公益責任，讓愛心傳播到需要關懷的角落。