【更新】 兩伊邊界7.3強震　已知328死2500傷

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）伊拉克東北部鄰近伊朗邊境地區，昨（12日）發生規模7.3強烈地震。截至台灣時間晚間7點為止，最新報導指出，地震已造成至少328人死亡，超過2500人受傷。

地震發生在當地時間12日晚9時18分，震央位於伊拉克哈萊卜傑(Halabja)西南方18.6 英里 (約29公里)處，震源深度30公里。

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伊拉克民眾跑到屋外避難。美聯社

在伊拉克首都巴格達，震感持續約20秒，而遠至土耳其東南部地區都感受到地震。美國地質研究局 USGS 發出橙色預警，表示地震影響地區很廣，「可能造成重大人命和經濟損失」。

半官方的伊朗媒體 ILNA報導，至少有14個省受到地震波及。

伊朗總統Hassan Rouhani指示內政部全力救援。伊朗國營通訊社表示，部分災區電力中斷，已有30支紅十字救援隊伍前往各災區協助救援。

伊朗救難當局表示，地震發生後出現多起山崩，道路交通中斷，暫時難以前往受災村落進行救援。

震央示意圖。翻攝Ｇoogle地圖

而在伊拉克方面，地震發生時有民眾慌忙跑到街上避難，Sadr市許多老房子被震毀，還有超市也災情慘重。巴格達的交通也因地震陷入停頓。

伊拉克衛生當局表示，在Baquba傳出有超過30人昏倒的消息。不少伊拉克網友在社交網站Twitter發文，表示感受到多次餘震。當地電視台報導稱，有不少房屋倒塌，而周一（13日）震央所在地區和附近的一個省，將會停課。

發稿時間: 9:47

更新時間：19:00