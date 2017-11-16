桃園RCA汙染事件啟發　一部有台灣味的西部片　

（台灣英文新聞／郭紫寧 台北報導） 《毀》這部電影的故事發生在1988年的台灣：一位年輕的攝影師多年後回鄉，卻驚見她老家村落被神秘疾病摧殘至不堪景象。經追查後她發現該歸咎於當地一家大工廠時，她決定以正義之手來反擊。

​這是「黑龍」公司第一部作品，本片主角「陳小娟」的角色，就是他們對各種傷害大自然罪行的回應。她並非是個以傳統角色來定位，而是用「以毒攻毒」的方式，來展現那種「義大利式西部片」風格的正義。

「黑龍」公司劇本的構想，起源於大自然美景，從而聯想到眾所皆知的美國密西根州 (Michigan) 佛林特鎮 (Flint)，因長期受美國通用汽車與化學工業杜邦廢水排放，引爆鉛水危機與貪瀆。這事件讓「黑龍」公司了解到該直接擔當責任來面對環保議題。

當他們逐步展開故事時，該公司的監製謝璧蓮Belinda Hsieh也提到80年代桃園的美商RCA工廠環境污染，造成居民嚴重的傷害事件。受此啟發，導演與製片研究後，決定將劇本修改為類似RCA或其他不公不義的實際案例，並將工廠的場景，選定在桃園桃科工業區的污水處理場拍攝。目的是希望，他們能努力希望寫出一個引起觀眾共鳴的故事，讓社會重視環保生態議題，也讓製造汙染者負起應有的責任。

​劇情大綱

幾年前阿娟因有志成為攝影師，選擇離鄉背井前往臺北追夢。但因為在臺北的一場意外衝突，阿娟相機損毀並且受傷。為避免衝突再度發生，阿娟被迫返家。 當阿娟返鄉時，發現老家已不復當年景象。阿娟的哥哥志剛仍埋怨著她當年不告而別，並且村里發生一連串神秘病症害死不少村民。阿娟有心彌補過錯，她決定親自調查村內離奇死亡事件。 阿娟很快地發現村民的病因與當地的工廠有關，為保護村民與了解真相她面臨是否犧牲小我，以達扳倒惡勢力之抉擇！

他們相信，像這樣一部獨一無二的電影要走進世界舞台，唯一途徑就是紮實累積一個很熱情的粉絲社群。因此他們選擇發起Indiegogo活動。

雖然今年初在精彩的演員們及團隊合作幫助下完成主要拍攝階段，但是現在他們仍需要一個更大的團隊參與，讓他們能完整地呈現這部電影。劇組表示，他們為此籌集到的資金，將運用在特效，音樂，音效，明年國際的參展等等項目。

他們希望能設立一個關心台灣的社群，喜歡分享台灣的故事，更希望能藉此機會展現這寶島台灣給全世界看！

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