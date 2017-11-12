加強原民文化連結 台澳簽藝術家駐村計劃

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 綜合報導）澳洲和臺灣都是豐富原住民文化的孕育地, 澳洲和臺灣政府長久以來也在雙邊的原住民團體中找到彼此的共通性, 並加強彼此的連結，原住民族文化發展中心(文發中心)與澳洲北領地藝術育成中心(Artback NT)共同宣佈一個新的計畫，讓澳洲與臺灣原住民藝術家的駐村計畫能制度化。

澳洲為臺灣發展新南向政策鎖定的重要國家之一，為促進臺灣與澳洲雙方原住民族文化藝術交流，並拓展雙方藝術家的視野，加強雙方合作並擴展臺澳以原住民族文化進軍國際舞台的機會，位於屏東的原住民族文化發展中心(文發中心)與澳洲北領地藝術育成中心(Artback NT)正式簽署「臺澳藝術家駐村交流計畫」雙邊合作備忘錄，未來將在臺澳雙方平等互惠原則下，共同建立兩方原住民族藝術家駐村交流平台，以共同加強臺澳原住民族文化藝術的發展實力。

「臺澳藝術家駐村交流計畫」雙邊合作備忘錄是在臺灣原住民族委員會和澳洲北領地政府的大力支持下所促成，將至2018年起，由臺澳兩方執行單位:位於屏東的原民會原文發中心和位於達爾文的北領地藝育中心共同合作執行， 計畫於2018年1月至2019年12月兩年期間，雙方一年分別徵選一位不限創作類型原住民藝術家分別到異地進行駐村，每位藝術家駐村時間分別為六週， 臺澳兩方執行單位將分別為來訪藝術家提供駐村期間的在地協助，其中也包含協助獲選藝術家展示暨分享其作品的機會。

臺灣與澳洲雙方原住民藝術表現具有多樣性，雙方已進行不同創作類型原住民文化交流多年，如臺灣卑南族歌手桑布伊即將於明年2月赴布里斯本參加澳洲表演藝術博覽會演出，排灣族藝術家伊誕巴瓦瓦隆於今年7月赴查爾斯達爾文大學進行駐村交流；來自澳洲北領地的B2M樂團於2016年11月來台參加Pulima 藝術獎頒獎典禮演出，並巡迴臺灣五個城市，與花蓮臺東地區原住民進行音樂及文化交流，並於11月再度訪台，將與阿美族歌手莫言、花蓮卓楓國小合唱團在臺東阿米斯音樂節共同演出。

針對「臺澳藝術家駐村交流計畫」合作備忘錄的簽訂，擔任見證人之一的澳洲辦事處雷家琪 (Catherine Raper)代表指出，推動澳台原住民文化交流是自她抵台以來所積極推動的政策之一，她非常感激臺灣原民會和澳洲北領地政府的大力支持能促成這項計畫，她強調，澳台原住民文化的獨特性，透過雙方藝術家的進一步交流，一定能有更進一步的斬獲，澳洲北領地有相當豐富多元的原住民文化資產，當地蘊育出許多傑出的原住民藝術家外，還有聯合國教科文組織認定的世界文化遺產吸引著世界各國觀光客，也是臺灣許多赴澳洲打工度假年輕人的必遊之處，位於達爾文的查爾斯達爾文大學也是澳洲專精原住民研究的先驅。每年也都有藝術節在北領地各地進行，臺灣原住民藝術家能透過這個計畫到澳洲北領地駐村，一定能汲取到不少寶貴的經驗，雷代表駐台期間也經常走訪臺灣各原住民部落和豐年祭，感受到多元的原住民文化風貌，澳洲藝術家來臺駐村一定也能收穫滿滿。

臺澳原住民都面臨在現代社會中保存傳統文化、生活及領域的挑戰。因此，希望透過臺澳原住民藝術家之相互合作創作、公眾展示、講座交流等活動，拓展雙方藝術家之視野及合作機會，臺澳雙方希望藉由雙方藝術家的交流汲取彼此的經驗，同時也建立臺灣與澳洲原住民族藝術家間的聯繫管道，擴大國際藝術網絡，深化臺澳原住民的文化交流。