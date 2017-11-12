趙薇空殼交易遭禁入股市5年  上百投資人將索賠

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）1997年因為主演台灣電視劇《還珠格格》迅速竄紅的「小燕子」趙薇，最近和夫婿黃有龍，因為涉嫌用空殼公司收購上市公司，不但被中國證監會罰款，同時採取5年禁入股票證券市場措施。

中國媒體報導，趙薇夫婦先前看中在上海A股上市的電競公司「萬家文化」後，2016年11月成立「龍薇傳媒」，以人民幣30.6億元（將近台幣140億元）購得市值100億元人民幣的「萬家文化」近3成股權。

但由於龍薇傳媒尚未開展任何經營活動，總資產、淨資產、營收、淨利潤均為零。上海交易所多次查詢這起交易細節，趙薇才坦承只出資6000萬元（人民幣，下同），其餘均為貸款。

遭質疑後，龍薇改變計畫，以5億元收購萬家5%股份，但2017年4月萬家披露交易告吹，趙薇卻可拿回2.5億元首期資金，也不用支付1.5億元違約資金。

中國證監會指出，2016年12月23日至2017年4月1日，「萬家文化」控股權轉讓不斷變更，後又完全終止，且雙方不追究任何違約責任，造成萬家文化股價大幅波動，嚴重影響市場秩序，損害中小投資者信心。

中國媒體9日報導，就在中國證監會調查結束後，趙薇與黃有龍的「龍薇傳媒」被罰60萬人民幣；此外，兩人也各自被罰30萬人民幣，以及5年內禁止進入股票證券市場。

澎湃新聞引述上海傑賽律師事務所王智斌表示，目前已有近百名投資者在準備訴訟資料，一旦中國證券監督管理委員會對趙薇夫婦的處罰確認，將提出訴訟，「我們對於投資者最終獲賠充滿信心」。