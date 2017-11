聖地牙哥亞洲電影節 打開臺灣電影櫥窗

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合報導)駐洛杉磯辦事處臺灣書院與加州大學聖地牙哥分校(UCSD)合作辦理的2017年聖地牙哥亞洲電影節「臺灣電影櫥窗」活動,將於11月12至14日在UCSD的 Price Center Theater舉行,放映7部臺灣近期拍攝的精彩電影。

今年放映的影片陣容堅強且題材多元,其中多部電影更是北美地區首映。劇情長片包括耗資上億元打造的青春驚悚鉅片《報告老師 怪怪怪怪物!》 (Mon Mon Mon Monsters)、在台北電影節榮獲五項大獎的《大佛普拉斯》(The Great Buddha+)。紀錄片則有今年柏林影展「泰迪熊獎」最佳紀錄片獎《日常對話》(Small Talk)、描寫成長於千禧世代慾望和無助的愛情故事《最後的詩句》(The Last Verse)、西班牙聖巴斯提昂國際影展入選作品《上岸的魚》(A FISH OUT OF WATER)、在華人紀錄片提案大會獲國際潛力獎的《那個靜默的陽光午後》(THE SILENT TEACHER),以及挑戰11連霸益智節目冠軍者朱睿軒的紀錄片《誰是朱睿軒?》 (WHO IS ARTHUR CHU?)

《報告老師!怪怪怪怪物!》是今年暑假才上映的新片,以九把刀的全新原創劇本拍攝,探討人性及校園霸凌議題。為配合本片上映,主辦單位特別邀請導演九把刀(原名柯景騰)於11月12日到場與觀眾零距離互動。另一備受矚目的片子是《大佛普拉斯》。這部台北電影節的開幕片,故事描述處於社會底層的二個小人物,偷看了工廠老闆的行車記錄器,卻引發了一連串不可思議的連鎖反應,揭露臺灣社會上層菁英與底層百姓生活中的天壤之別。導演黃信堯以黑白影像拍攝,象徵社會底層百姓面對社會現況深深無奈的感觸。

紀錄片《上岸的魚》以亞洲人熟悉的「前世今生」貫穿全片,《最後的詩句》講述由2000年至2016年相戀的青年情侶實踐自我夢想的悲傷故事。而黃惠偵導演的《日常對話》,藉隔著餐桌的普通對話,層層撥開其母親難以啟齒的女同志過去。《那個靜默的陽光午後》講述幾乎不曾對妻子說話的先生,卻在妻子往生成為大體老師後,開始與她對話,導演由此探討存活者的意義。《誰是朱睿軒?》則是探究在益智節目爆紅的網路達人如何以文化權威的姿態對社會議題發表看法。

洛杉磯臺灣書院指出,「臺灣電影櫥窗」活動是由臺灣書院與聖地牙哥亞洲電影節(San Diego Asian Film Festival)、加州大學聖地牙哥分校臺灣研究講座(UCSD Taiwan Studies Lecture Series)、川流臺灣研究講座(UCSD Chuan Lyu Endowed Chair in Taiwan Studies)共同主辦。該活動已連續第六年,配合聖地牙哥亞洲電影節期間,於UCSD校園放映臺灣電影,為亞洲地區以外放映臺灣影片最多的影展,歡迎有興趣的民眾踴躍前往。演出相關資訊請上網查詢,網址: http://festival.sdaff.org/2017/itineraries/taiwan-film-showcase-ucsd/