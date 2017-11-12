【APEC落幕】安倍晉三盼深化台日交流　宋楚瑜與習近平「自然友善互動」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）宋楚瑜與台灣代表團今（12）日中午搭專機離開越南。《自由》報導 ，日本外務省今上午發布新聞稿指出，宋楚瑜今早離開越南前，於當地時間9時許和日本首相安倍晉三會晤，會談進行約半小時，希望台灣與日本經貿關係更密切發展。

根據日本外務省新聞稿，兩人也談及兩岸關係，安倍晉三說，希望兩岸當事者可以直接對話，解決問題，共享區域的和平與穩定。

中央社報導，APEC領袖代表宋楚瑜昨（11）日在亞太經濟合作會議（APEC）領袖工作午餐會致詞時，在中國國家主席習近平等人面前，呼籲勿讓歷史成為繩子綁住手腳，應把繩子切斷，伸出雙手好好合作。



有關兩岸這次在APEC期間的互動，中央社引述宋楚瑜11日晚間在國際記者會表示，他沒有被總統蔡英文授權做政治談判，他與習近平有會面，「有自然友善的互動」。



宋楚瑜在記者會中表示，他在領袖聚集的工作午餐會時發言說，他還是嬰兒的時候，中國和日本有戰事，他20多歲在美國唸書的時候，美國跟越南有戰爭。但是，今天在越南峴港舉行的會議，美國總統川普跟越南國家主席陳大光，並肩坐在一起，而中國與日本領袖坐在附近。



宋楚瑜說，過去用戰爭解決問題，但今天大家都知道用和平的方式解決問題；習近平在發言時也特別強調未來經濟發展需要重視包容，也需要多參與、多尊重。

宋楚瑜說，他離開台北前，有同仁希望他這趟要強調歷史是鏡子，不是繩子，歷史教訓要引以為戒，但不要老是把歷史當成一根繩子，做成一個心結，不要讓恩怨老是綁住手腳，應該把繩子剪掉，把手、腳的繩子解開，伸出雙手一起共同好好合作，「一起大步向前看、往前看」。



有關經濟發展，宋楚瑜說，對岸提出大的計畫，台灣也有提出相關計畫，表示大家都希望有和平、繁榮、夥伴關係。

前排右二為安倍晉三，左二為習近平。後排右一為李顯龍，左二為杜特帝。美聯社