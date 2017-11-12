窮國產巨鑽 獅子山又發現476克拉鑽石

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 綜合外電報導）獅子山共和國再度挖出一顆高達476克拉的巨大鑽石，根據專家指出，這顆巨大的鑽石目前排名全球紀錄第29大鑽石，不過該鑽石的價值仍是未知數，因為決定鑽石價格的不是大小，而是品質，目前仍無法確定這顆鑽石原石是否有瑕疵。

8個月前，獅子山才挖到高達709克拉的超級巨鑽，這是獅子山共和國暌違 46年，再次發現的超大鑽石。

獅子山國家礦業局總局長汪戴伊（Sahr Wonday）指出，跟8個月前的巨鑽一樣，這顆476克拉鑽石也在科諾省（Kono ）發現，證明此地區「礦藏含量富饒」。

汪戴伊指出，發現這顆鑽石的公司梅亞礦業（Meya Mining）已獲得政府出口許可，將會出口該巨鑽，並在國際拍賣會上公開競標。

上個月，獅子山才宣布將於12月4日在紐約的Rapaport拍賣會上以透明的方式拍賣709克拉的超級巨鑽，希望能洗刷過去「血鑽石」的污名。

獅子山共和國的1991-2002年間內戰時期，叛軍及鑽石開發商剝削虐待當地礦工，並以鑽石來換得武器，惡化內戰情勢，根據倫敦鑽石交易所(London Diamond Bourse)估計，非法開採的鑽石在當時佔了全世界鑽石的 65%，相關故事也在 2006年被改編成知名的好萊塢電影《血鑽石》。