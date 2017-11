【APEC】和宋楚瑜父女茶敘　李顯龍臉書分享照片

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)亞太經濟合作會議(APEC)經濟領袖會議11日在越南峴港落幕,新加坡總理李顯龍,今(12)日透過臉書分享他和夫人何晶、宋楚瑜及宋鎮邁茶敘照片,並表示很高興和宋楚瑜見面。

Happy to catch up with Mr James Soong, who is again representing Chinese Taipei at #APEC2017. We had tea together with his daughter, Angela Soong. (MCI Photo by LH Goh)