【APEC】和宋楚瑜父女茶敘　李顯龍臉書分享照片

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議11日在越南峴港落幕，新加坡總理李顯龍，今（12）日透過臉書分享他和夫人何晶、宋楚瑜及宋鎮邁茶敘照片，並表示很高興和宋楚瑜見面。

Happy to catch up with Mr James Soong, who is again representing Chinese Taipei at #APEC2017. We had tea together with his daughter, Angela Soong. (MCI Photo by LH Goh)

APEC經濟領袖會議10日在越南峴港開幕。中央社報導，台灣APEC領袖代表宋楚瑜，利用參加APEC領袖與東協領袖非正式對話的會議開始前，和旁座的李顯龍有說有笑。



宋楚瑜在APEC歡迎晚宴上，和坐在右手邊的李顯龍、左手邊的泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）伉儷等自然互動與寒暄。李顯龍夫人何晶看到宋鎮邁，也主動打招呼。



今年APEC年會主題為「創建新動能、育成共同未來」，並設有4大優先領域，分別是「深化區域經濟整合」、「推動永續、創新及包容性成長」、「強化微中小企業在數位時代的競爭力及創新能力」、「強化糧食安全及永續農業以因應氣候變遷」。