美國務院處長談「快速通關」待遇：台灣是值得信賴的夥伴

​（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國國務院台灣協調事務處長何樂進，華府當地時間11日表示，「沒有比『受信任的旅客』更適合形容美國對台灣人的感受，因此在給予台灣人免簽證待遇後，美國決定再給予台灣人『全球入境』的快速通關待遇。台灣展現了自己是一個值得信賴的夥伴。」

《自由》報導，200多位旅美台僑，11日在馬里蘭的希爾頓飯店，出席由大華府台灣同鄉會，舉辦的感恩節餐會。何樂進與前參議員索拉茲的遺孀妮娜，應邀擔任演講貴賓。

何樂進表示，由於台灣有意願也有能力在國際舞台做出正面貢獻，美國除協助台灣有意義參與國際組織，也尋求在聯合國體系之外協助台灣。

像是下週在台北舉行的台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），就是一個例子。而美國在台協會預定明年在內湖揭幕的新館，更象徵美台關係進展的一個新里程碑。

何樂進感謝台灣在北韓議題上，願意做得比聯合國決議案更多，斷絕了與北韓的貿易關係；台灣出席亞太經合會的領袖代表宋楚瑜，與美澳代表共同宣佈成立「婦女與經濟子基金」。這些都顯示美台關係強勁又有活力。

《自由》報導指出，已故的前參議員索拉茲，曾經對台灣民主化有重要貢獻。他的遺孀妮娜說，索拉茲要求台灣廢除黑名單，解除戒嚴，對台灣的民主發展引以為傲。她在索拉茲過世後，繼續關懷台灣的發展。過去3年她多次訪台，正努力促成美國國家衛生研究院，就癌症治療與陽明醫學院和榮總合作成立實驗室。