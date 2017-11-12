國賓天母川菜廳歲末出招 超值合菜親民價嘗鮮

歲末年終通常是朋友同樂相聚、公司同事餐敘、家人共享溫馨的歡聚時刻，搶攻歲末年終市場，天母地區唯一五星級正宗川味名店 國賓天母川菜廳 國賓繼「美式裝潢襯功夫川菜、綠意庭園映鮮辣美饌」之外再出招，特別推出四人、六人、八人超值優惠合菜，精選功夫經典菜色，搭以內部輕鬆寫意的裝潢，在歲末年終時刻，提供顧客絕佳的合菜套餐優惠，至低65折左右，讓顧客聚餐開心，荷包也開心。

國賓川菜廳開幕53年來承襲中華美食精髓，提供正宗川味的道地美饌，而「 國賓天母川菜廳 ｣今年五月年開幕以來，即用極高品質擄獲饕客味蕾，這次推出的 四人合菜NT$2,200 ，包括酸中帶辣的開胃菜 酸辣木耳 、麻香滿意的 宮保蝦仁 、融合香鮮鹹於一身的 醬爆肉 、主廚團隊重現142年前成都的正宗 麻婆豆腐 、川菜廳經典 酸辣湯 等九道菜色； 六人合菜NT$3,300 ，包括混和大蒜的辛辣香氣的 蒜泥白肉 、以青花椒調味且口感清、香、麻的 椒麻雞 、以美國牛小排浸入香辣夠味湯汁的 水煮牛 、麻中帶香的江湖調味與嫩口魚片碰撞出的 大麻魚片 、南杏與北杏手工研磨依比例混合且Q軟可口的 杏仁豆腐 等九道菜色； 八人合菜NT$4,400 ，燒椒氣味焦香的 燒椒茄子 、整盤搶眼紅艷又香氣逼人 辣子雞丁 、口感軟糯卻鹹香可口的經典四川江湖菜 大刀燒白 、鮮美魚肉與迷人辣香在口中繚繞剁椒魚頭，額外附上的麵條吸取湯汁精華更是美味、鮮香適口帶有川味特有的辛香氣息的 養生冒菜鍋 等九道菜色。

不管是聖誕派對、家人相餐、朋友歡聚、尾牙聚餐，在國賓天母川菜廳都能用親民價格嚐到正宗川味，另有近百道單點佳餚供顧客多樣化選擇，另也提供包廂訂席，可以完全滿足顧客的各樣需求。