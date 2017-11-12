「臺灣自行車節-騎趣花蓮玩」報名踴躍  加開400名額

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）為鼓勵民眾騎自行車體驗花蓮好風景，花蓮縣政府訂11月18日( 六)於太平洋公園（北濱段）舉辦2017臺灣自行車節「 騎趣花蓮玩」親子活動，於10月23日凌晨起開放網路報名， 因民眾熱情參與，1,500名額全數額滿，主辦單位追加400個 名額，邀請更多民眾一起健康運動拿好禮。

縣府觀光處代理處長彭偉族表示， 為提倡親子旅遊並鼓勵騎乘自行車深度體驗花蓮生態之美， 縣府向交通部觀光局爭取經費辦理「騎趣花蓮玩」活動， 希望透過花蓮特有的陽光空氣海景，營造親子戶外運動的機會， 也歡迎來花蓮旅遊的觀光客，能體驗享受健康樂活的環境。 凡透過網路報名完成者，將得到一組QR code(電子憑證)，憑QR code或手機截圖至指定店家，即可折抵消費，多項好康， 絕對不能錯過，歡迎民眾踴躍報名參加。

活動內容包括自行車騎乘體驗、趣味闖關遊戲，及東森YOYO家族 柳丁哥哥、番茄姐姐帶動唱， 同時也邀請在地觀光旅遊業及相關單位可愛人偶表演， 包括遠雄海洋公園、阿美麻糬、地耕味、兆豐農場、 花東防衛指揮部等。此外，當天參加趣味闖關遊戲完成任務者， 還可獲得超可愛的紅面鴨玩偶，及參加摸彩活動，獎項包含熱門的S AMSUNG Galaxy Note 8等多項大獎。

當天參加活動的民眾需自備單車、護具、安全帽，並且須於活動當日 上午8時至8時30分在報到區出示QR code報到，即可領取限量束口後背包袋(限額提供)； 報到時間內有應報到未報到名額，亦於當日上午8時30分至9時開 放現場報名。另外，現場將提供120部單車，供民眾租賃。報名資訊請至官網http:// h-bike.com/。