政黨法三讀通過 未來政黨不得營利

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）延宕24年的「政黨法」 終在週五（10）於立法院院會三讀通過，除了有助於台灣政黨間的公平競爭，也可望解決過去未有專法而使政治團體依人民團體法組織而衍生出的許多爭議。

新法規定，若犯內亂外患罪、貪汙罪、或《組織犯罪防制條例》等罪之人，經判刑確定後，不得擔任政黨負責人，且內政部有權在確認屬實後，要求政黨於限期內更換負責人。

此外，全國不分區立法委員選舉的政黨補助門檻，也將由原本的得票率3.5%下修至3%，未來符合補助資格的政黨，每年每票補助50元。

原先時代力量提案將門檻下修至2%，以期讓規模較小的政黨更有機會獲得補助，但朝野最後達成共識將門檻下修至3%，其中民進黨及國民黨團皆認為，政黨補助用的是納稅人的錢，因此政黨須獲得一定數量的選票才能得到補助。

另外，新法也規定政黨的合法收入來源僅限黨費、政治獻金、政黨補助、出版品收入，且政黨必須要於每年5月31日前據實申報黨產。若未申報或申報不實，最高可開罰500萬元，得按次處罰。

新法上路後，政黨也不得再經營或投資營利事業，除政黨辦公室外政黨也不得購置不動產，否則將處以500至2,500萬元罰鍰，經限期停止經營或投資而不遵從者，得按次處罰。

另外，新法還規定政黨不得在政府機關、軍隊、學校設置黨團，違者將處以50萬以上、250萬元以下的罰款，且政黨不得招收未滿16歲之黨員，亦不得強制民眾加入或退出政黨，不過因特殊原因受除名處分之黨員則不在此規定範圍內。

新法上路後，不符合規定之政黨，像是時代力量黨員門檻目前為15歲，皆須調整。

再者，連續四年未推舉候選人參加公職人員選舉或未舉辦黨員大會之政黨，以及備案後一年未完成法人登記的政黨，內政部得註銷廢止其政黨備案。根據內政部統計，全國約有330個登記政黨，然而大多是一人或久未運作之政黨。

倘若政黨違憲，內政部也得以向司法院憲法法庭聲請宣告解散該政黨。

最後，新法也禁止「歧視性、仇恨性」的政黨名稱或標章，向是納粹黨這類具有爭議意涵之政黨名稱，未來皆會被禁止使用。

而此前依人團法立案的政治團體，須於新法施行後兩年內，依法修改章程並轉換為政黨，期限過後未更改者，將遭廢止立案。

內政部長葉俊榮稍後也於臉書上表示，解嚴30週年的今年通過政黨法，更具有跨時代的重大意義。從黨禁的年代，走過解禁與政黨政治萌芽糾結與成長的三十年，這部法律終於在今天通過了！