APEC與東協領袖會議　台灣盼強化與東協交流及合作

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）代表蔡英文總統參加亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）領袖會議的宋楚瑜，週五參加APEC領袖與東南亞國家協會（東協，Association of Southeast Asian Nations）領袖會議（非正式對話），除了表達台灣希望在合作互惠的原則下，加深與東協各國的關係外，也道出台灣希望參與區域貿易協定的意願。

APEC領袖會議10日在越南峴港（Da Nang）展開，而APEC領袖與東協領袖會議也在同日舉行，這是今年首創議程，旨在提供APEC的21個會員經濟體與東協領袖交流機會。目前東協的10個成員國中，僅緬甸、寮國與柬埔寨尚未加入APEC。

中央社報導，陪同宋楚瑜參加會議的國家發展委員會主任委員陳美伶在會後轉述宋楚瑜在會議期間發表的談話。宋楚瑜表示台灣希望以合作互惠為基礎，在教育、資通訊、醫療、農業、基礎建設等方面，持續與東協國家交流及合作，藉此提升與東協國家的關係。

宋楚瑜指出，台灣有意願每年提供5,000份獎學金給予東協國家學生來台就讀， 並且與東協國家分享在智慧農業、氣候變遷下的災害防救、登革熱與茲卡病毒防疫研究等領域中，台灣所累積的經驗。



另外，宋楚瑜還提到台灣提出約新台幣1,050億元預算作為「政府開發協助（Official Development Assistance, ODA）」計畫的資金，目的是要協助東南亞國家的基礎建設工程，以提升與東協國家的互動。



最後，宋楚瑜也表達台灣願意參加更多的區域貿易協定，包括跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific Partnership）以及區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership）。​

陳美玲也指出宋楚瑜在會後與中國領導人習近平有短暫互動，兩人在等待座車離開會場前，互相握手及寒暄片刻。

儘管TPP談判在今年幾經波折，例如本周的一場會議中有越南領袖中途離席，以及隨後加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）缺席另一場領袖會議，再加上今年美國總統川普（Donald Trump）決定退出TPP以專注於他的「美國優先」政策，11個會員國領袖終在周五重返談判桌，並決定要持續對話。