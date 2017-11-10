TPP談判最後一刻陷僵局 加拿大不點頭

（中央社越南峴港10日綜合外電報導）跨太平洋夥伴協定（TPP）11國在越南進行的談判仍陷入停滯，加拿大被控拖延時間，粉碎在區域峰會上達成突破性協議的可能性。

美國總統川普今年初上台後，突然退出美國主導的TPP，引發一陣混亂，令日本、澳洲、加拿大和越南等盟國大失所望，TPP原有12國參與，也減為11國。

美國除外的TPP11國在年度亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊敲定一項新協議，希望原本濃厚。他們亟欲證明，即使最大經濟體美國退出，其他國家仍能繼續讓協議生效。

法新社報導，但3天的談判進展無多，雖然昨天深夜一度有媒體搶先報導，部長會議已達成原則性協議。

智利外交部長穆尼奧斯（Heraldo Munoz）表示，協商代表幾乎已敲定協議，但因加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）最後一刻介入而陷入僵局。

穆尼奧斯今天下午告訴記者：「加拿大總理要求更多時間。」他還說，渥太華當局提出的要求中，包括加強保護智慧財產權。

路透社報導，日本首相安倍晉三今天表示，參與TPP的11國領袖原定召開的會議已經推遲，因為加拿大不同意其他國家已達協議的條件。

消息人士告訴路透社，參與TPP國家領袖原定今天在APEC場邊舉行集會，討論如何推動TPP，但加拿大總理杜魯道沒有現身。

安倍告訴記者：「關於TPP11，昨天的部長會議已經達成一項廣泛協議。但加拿大方面今天說，部長會議達成的協議，還沒達到加拿大領袖可以確認的階段。」

安倍說：「所有其他領袖都已達到可以確認部長級協議的階段。」

安倍並未透露，下次領袖會議召開的時間。