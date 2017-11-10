母體感染乙型鏈球菌 導致每年近15萬嬰兒死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）國外研究發現，大約有20%的產婦感染乙型鏈球菌，粗估造成全球每年超過10萬名胎兒或嬰兒死亡，而最有效杜絕的方法是施打疫苗。

乙型鏈球菌（Group B Streptococcus,GBS）是一種經常在婦女陰道或肛門口發現的細菌，並不會造成發燒或是陰道不適的情形，對於身體健康的成年人沒有顯著的致病性，因此帶菌者經常忽略它的存在。但現今醫學發現它不僅是會造成新生兒感染敗血症和腦膜炎，也是造成胎兒死胎的重要因素。

根據外電報導，11篇發表於《臨床傳染疾病期刊》 （Journal Clinical Infectious Diseases）和《美國熱帶衛生學會年會》(American Society of Tropical Medicine and Hygiene)的研究報告顯示，每年共有41萬人感染GBS，粗估每5個孕婦中就有一人感染，共造成14萬7千個胎兒和新生兒死亡。

倫敦大學衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine, LSHTM）研究學者表示，對抗這種細菌的最有效方式是施打疫苗，可惜醫學界仍在努力研發中。學者表示，若疫苗研發成功，其有效率可達8成以上，施打率達9成以上的話，可讓23萬多名的初生兒和產婦免於感染乙型鏈球菌。