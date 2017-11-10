宋楚瑜蒲亭握手寒暄 與美貿易代表交談

領袖代表宋楚瑜今天在APEC經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話時，不僅與俄羅斯總統蒲亭握手寒暄，也主動與美貿易代表萊特海澤交談，與中國國家主席習近平則無互動。

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話下午在越南峴港舉行。宋楚瑜與蒲亭（Vladimir Putin）以及代表美國總統川普（Donald Trump）出席會議的萊特海澤（Robert Lighthizer）比鄰而坐。

越南國家主席陳大光在會議召開前，先在飯店門口歡迎各經濟體的領袖以及領袖代表，並且一一握手致意、合照。陳大光隨後與習近平、蒲亭等人一同走進會場。

宋楚瑜隨後走進會場，並與蒲亭、秘魯總統庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）握手致意、寒暄。宋楚瑜與習近平則沒有互動。

主辦國越南依APEC慣例按照字母排序座位，宋楚瑜的位置安排在美國與俄國領袖的中間。

不過，稍早剛抵達峴港的美國總統川普並未出席，改由萊特海澤出席。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、日本首相安倍晉三也未出席這場經濟領袖與ABAC的對話。

繫著橘色領帶、穿著深色西裝的宋楚瑜坐在蒲亭、萊特海澤的中間。宋楚瑜也主動與萊特海澤交談。

APEC企業代表先在會中提出給經濟領袖的建言書，陳大光隨後致詞。陳大光表示，感謝企業代表提出的建議。他也強調APEC對亞太地區經濟發展的重要。

按照座位規劃，面對舞台由右至左的領袖座位安排，依序是美國、台灣、俄國、秘魯、紐西蘭、馬來西亞、日本、香港、智利、汶萊、越南、澳洲、加拿大、中國、印尼、南韓、墨西哥、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、新加坡、泰國。

陳大光致詞後，APEC領袖與企業代表接著進行分組對話。