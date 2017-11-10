北市疫苗僅剩1.8萬劑 快到幼童施打流感疫苗

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）近日氣溫忽冷忽熱，越來越多人感冒，民眾對於流感疫苗的詢問度也隨之增加，北市政府衛生局特別提醒家中有幼兒的家長，疫苗庫存只剩約1.8萬劑，趕快帶幼童前往北巿302家流感疫苗合約醫療院所或聯合醫院12區院外門診部接種流感疫苗。

北市政府衛生局疾病管制科陳少卿科長表示，兒童是流感病毒侵襲的高風險族群，尤其是學齡前兒童都會型父母多半於孩子適齡期就送到幼兒園去學習團體生活與教育，由於幼兒園環境多屬於室內空間，幼童及幼托教保人員接觸及互動密集，一旦進入流感流行季節沒有抵抗力的幼童及幼托教保人員容易發生群聚，接種疫苗是預防流感、增加保護的最好方式。

流感與一般感冒不同，容易出現明顯的頭痛、發熱、倦怠，肌肉痠痛等症狀且通常症狀發作較突然，病程長且有時會引起肺炎等併發症，嚴重時甚至導致死亡，北市衛生局呼籲幼托教保人員儘快接種流感疫苗，也提醒家長趕快帶孩子前往接種。

北市衛生局呼籲，8歲（含）以下兒童，若是初次接種，應接種2劑，且兩劑接種時間須間隔1個月以上，根據疾病管制署手冊，目前上市之流感疫苗廠牌其效果一樣且無安全之慮，所以2劑可用不同廠牌疫苗。若過去曾接種過季節性流感疫苗（不論1劑或2劑），今年接種1劑即可；幼童若已滿9歲，則不論過去季節性流感疫苗接種史，都只須接種1劑即可。

由於接種流感疫苗後需2週的時間才能產生保護力，再加上6個月至6歲幼童屬於高危險及高傳播族群，故建議儘早接種疫苗，讓幼兒在整個流感季中，都有保護力，維護小朋友的健康。