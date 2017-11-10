日本公務員愛上台南　成為台灣女婿

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）台南市北區一家餐廳今（10）日中午只有一桌客人，但桌面上擺放著台灣和日本兩國國旗，列席者包括日本群馬縣水上町政府觀光課長澤浦厚子、水上町觀光協會理事長深津卓也等人，他們來台都是準備參加明天11月11日，阿部真行和方冠笛的歸寧宴。

阿部真行和妻子方冠笛。中央社

中央社報導，46歲的阿部真行個性開朗，他畢業於東京的大東文化大學，35歲才進入日本公務體系。對新事物充滿興趣的阿部真行，成為水上町政府的員工後，仍想往外擴展。

他想起大學時曾選修中文，就飛到中國北京、珠海及台灣考察，再向日本國土交通省提出交流計畫，爭取到台灣，最後願望成真。

阿部真行說，他是日本第一位、也可能是唯一一位長期派駐到台灣交流的公務人員。2013年6月阿部真行從日本搭機來台，台南市政府先把他安置在成功大學，還給了他「台南市政府對日事務諮詢顧問」的職位。



到台灣後，阿部真行先到成大學中文，還透過網路學習，認識妻子方冠笛，兩人交往3年，今年9月在日本結婚，當時婚禮還躍上群馬縣當地媒體版面。

明天歸寧宴則在台南。他們兩人還將參加11月12日台南市的聯合婚禮。

中央社引述阿部真行說，「我喜歡台南，我在這裡找到日本消失已久的人情味，這些是我兒時的回憶」阿部真行說，台南的飲食、風土人情，深深吸引他，讓他留戀不想離開。



雖然當了台南女婿，不過由於阿部真行的任期已經連續展延3次，將在明年3月到期，水上町政府表達要他回日本。他能否如願一直留在台南，仍充滿不確定性。