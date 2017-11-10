中華電信2017年10月份營業收入188億元

中華電信公司今（10日）公布自結營收概況。10月份合併自結營業收入為187.9億元，較去年同期增加0.5%；營業成本及費用為147.6億元，較去年同期減少2.5%；營業淨利為40.3億元，增加13.3%；稅前淨利為40.6億元，增加11.4%；歸屬於母公司業主之淨利為33.1億元，增加12.2%；每股盈餘為0.43元。

10月份整體行動通信營收較去年同期減少。4G及行動上網客戶數持續成長，帶動加值營收較去年同期提升，惟行動語音營收受市場競爭及VoIP替代影響下滑，使整體行動服務營收較去年同期衰退。銷貨收入亦減少。

網際網路營收較去年同期增加。寬頻接取營收微幅下降，MOD營收成長。市內網路營收下滑。資通訊專案營收與去年同期成長。

10月份合併營業成本及費用較去年同期減少，主要因銷貨成本減少所致。

累計至10月份為止，合併自結營業收入為1854.2億元，較去年同期減少2.6%；營業淨利403.0億元，減少3.4%；稅前淨利413.1億元，減少4.6%；歸屬於母公司業主淨利為335.0億元，減少5.0%；累計每股盈餘4.32元。與全年財測相比，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率分別為80.2%、90.2%、90.4%及90.8%。

截至10月底止，光世代寬頻用戶數達355.2萬戶，60Mbps以上的客戶數184.8萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達126.8萬戶。MOD客戶數達149.7萬戶，較去年同期成長12.5%。行動上網客戶持續成長，達734.4萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達56.6%。