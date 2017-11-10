雄性禿有藥可醫效果也佳 別再誤信偏方了

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）一名35歲的男性患者發現落髮量越來越多，外貌還出現蒼老樣，使用民間偏方3個月後不僅頭皮發癢發紅外，落髮狀況日趨嚴重，最後經醫師診斷為雄性禿第三期，服用藥物半年後髮量明顯豐盈。

根據統計，台灣約超過三百萬男性有掉髮、禿頭的困擾，其中九成原因就是「雄性禿」（AGA）。台灣雄性禿的男性求診救髮量的選擇上有另一新希望了！今年一月衛福部通過核准美國製新型AGA口服用藥上市，根據研究數據顯示，持續服用24週，無論是改善前緣、頂部頭髮生長外觀、髮量，甚或改善頭髮粗細上，治療成效相較原有口服用藥更為顯著，提供AGA患者另一項治療新選擇。

台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長、台北醫學大學皮膚科副教授蔡仁雨醫師指出，目前雄性禿治療方式包括外用藥及口服藥物，外用藥具3-5成生髮、7-8成預防掉髮之效果，但需每日固定塗抹二次，許多患者嫌麻煩及效果有限而停止使用。而傳統口服藥物，具6-7成生髮、9成預防掉髮的效果，能抑制第2型5-AR，減少約70%DHT的產生，新型口服用藥則有同時抑制第1、2型5-AR的雙重作用，幾乎完全抑制DHT的產生達90%，根據文獻報告療效優於傳統口服藥物。

綜合以上，口服用藥治療雄性禿，無論是緩解掉髮或生髮表現上，成效均優於外用藥。唯患者需有正常肝臟代謝功能，約1~2％機率會產生性慾減低等副作用，比例微乎其微。因此，患者們應擁有正確治療觀念，於諮詢醫師後，選擇最適合自己的治療方式。皮膚科專科醫師鄭煜彬醫師提醒，「時間就是髮量」，唯有儘早開始治療，才能達到「停止掉髮」、「頭髮再生」兩大成效。