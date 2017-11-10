【太驚悚】日本分屍案9受害人身份確定　最小僅15歲

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）日本警方11天前在神奈川縣座間市一棟公寓，發現9具被分屍的遺體。東京警方專案小組10日宣佈，根據DNA鑑定等，確定了全部9名受害者的身份。

日本媒體報導，已經確定身份的分別是：

​1.群馬縣邑樂町 高一學生石原紅葉（15歲）

2.福島市 高三學生須田AKARI（17歲）

3.埼玉市 高二學生久保夏海（17歲）

4.埼玉縣所澤市 大二學生更科日菜子（19歲）

5.埼玉縣春日部市 藤間仁美（26歲）

6.神奈川縣橫須賀市 福利相關部門職員西中匠吾（20歲）

7.神奈川縣厚木市 公司職員三浦瑞季（21歲）

8.橫濱市 臨時工丸山一美（25歲）

9.東京都八王子市 田村愛子（23歲）

其中23歲的田村愛子，是在6日就已由專案組確認身分。9名被害人遺體，是從被捕嫌犯白石隆浩（27歲，無業）公寓中放置的7個冷藏箱等處被發現。由於損傷嚴重，最初無法斷定性別和年齡。

但由於屋內發現了須田、石原、更科、丸山、田村的物品。此外，還確認須田和久保的手定位訊號在嫌犯住家附近中斷，專案組也根據親屬提供的樣本，進行了DNA鑑定。

據辦案人員透露，嫌犯白石供稱自3月份左右開始在推特上聯絡有意自殺的女性網友，她們的共同點都是「覺得孤單」，嫌犯因此趁虛而入，表達善意，並邀請對方到家中。

專案組認為，白石可能一開始就計劃殺人，正在努力蒐證，進行調查。