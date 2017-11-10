前體育主播傅達仁為尊嚴　成為瑞士安樂死機構會員

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）現年84歲的前體育主播傅達仁，因罹患胰臟癌，生命僅剩兩個月，他把握最後日子，和家人到瑞士旅遊。

昨（9）日他在臉書透露，找到全球唯一為國際人士安樂死的機構，如願成為會員。

傅達仁與家人在瑞士旅遊照片。翻攝臉書

中央社報導，傅達仁去年被診斷出胰臟癌，他在3個月內爆瘦12公斤，樂觀的他甚至還在去年12月，提前舉辦生前追思會，當時眾多體壇人士與好友都與會，包括「飛越羚羊」紀政與前同事盛竹如。



為活得有尊嚴，傅達仁也曾上書總統蔡英文，希望修法安樂死，並願以自己當首例，另也舉辦詩書畫義展，希望外界重視安樂死的議題。



不過根據中央社報導，傅達仁出國前夕，收到衛生福利部公文回函，強調安樂死的合法性，牽涉刑法理論、醫學、倫理道德、社會文化背景等問題，必須審慎研議，意味他在台灣安樂死的願望恐落空。



傅達仁抵達瑞士後，在臉書po出文章，完整內容如下：

「瑞士是民主、人權、高收入、高消費、髙享受的高水平國家，最低薪資台幤13萬6千、最高38萬！平均壽命男81歳、女84歳。自由快樂的百姓，臨終又有安樂死的人權選擇，得天獨厚！有幸到此一遊，與有榮焉！旅館前水上捷運碼頭，全家乘船到中央車站，處處景點，豈止樂不思蜀。我這癌末病患，還找到全球唯一為國際人士安樂善終的機關，名叫『尊嚴』，且經千辛萬苦已成為合格會員！謝恩典！謝恩典！」。

截至發稿為止，這篇po文底下已有101則留言，有的幫傅達仁加油，也有人給予他祝福。