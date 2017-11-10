賴清德提缺工缺才三解方　綜所稅最高稅率擬降5%留才

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）為協助企業更有留住國內高端人才的「籌碼」及「誘因」，政府擬修正所得稅法，國發會副主委高仙桂表示，所得稅法修正目前是在立法院財委會審議當中，修法若通過，綜合所得稅最高稅率將自45%降至40%。



賴清德上任二個月，關注產業界五缺（缺水、缺電、缺地、缺才、缺工）問題，6日起舉行記者會，一一向外界說明五缺解方。在9日公布一例一休修法情況後，10日賴接續回應企業「缺工、缺才」的問題，並分別提出三大解決方案：人才部份，將從留才、攬才與育才方面著手；缺工問題，從媒合就業、改善低薪、縮短學用落差解決。



賴清德表示，勞動部就解決「缺工」部份提出三大解方，分別是媒合就業開發勞動力、改善低薪創造友善職場、產學合作縮短學用落差，在三大方向確立後，再提出具體措施。

賴清德說，「留才」是因應國內發展機會相對不足、薪資成長停滯與各國競相挖角的目前現況；攬才是為因應目前薪資不具國際競爭力、各國競相延攬人才、與因法規繁雜致居留不易且生活環境有待改善；育才部份，是為解決目前學用落差、數位及智慧應用、及未來產業需求人才培育不足問題。

國發會副主委高仙桂會中引用人力顧問公司萬寶華的報告指出，目前國內有73%雇主面臨人才短缺，其中徵才難度最高的職缺為「業務代表」、其次依序為「工程師」、「技術人員」、及「研發人員」。另在了解到IC設計、通訊設備及雲端巨量等產業創新人才招募不易問題，與資通訊、資安人才供應不足。

留才部份，國發會表示將以「優化稅制並新增企業獎酬管道」來留才，包括綜合所得稅最高稅率自45%降至40%，而員工分紅的股票，在500萬限額內從5年緩繳稅，改為可於實際轉讓時再課稅，營造有利留才攬才的租稅環境。

另外高仙桂也指出，政府已修法並於今年11月3日立院三讀通過，讓獨資合夥盈餘也直接歸課個人綜所稅，免徵營所稅，減輕中小企業與新創稅賦負擔。

除了創造有利留才攬才的租稅環境，政府另計劃以「扶植新創企業」來創造就業機會，吸引青年留在台灣，未來新創事業個人天使投資人，對同一新創公司投資達100萬元，投資金額50%限度內可自所得額中減除，每年扣除額以300萬為限，從而鼓勵對新創企業的投資，同時政府也會提供融資協助，或青創優惠貸款。