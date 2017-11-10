【農業循環經濟】義美願以每公斤22元收購蘿蔔葉　提升附加價值

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）義美食品公司今（10）日宣布高志明總經理為履行承諾、收購100公噸「菜頭葉(蘿蔔葉)」的執行辦法，願助農友改變耕作觀念、提升附加價值。

義美食品臉書10日po文指出：

一、兩周前(10月28日)，本公司高志明總經理在高雄旗山，承諾購買100公噸「菜頭葉(蘿蔔葉)」，今公告收購辦法，讓大家瞭解真相！

二、數百年來，台灣農民只重視「蘿蔔(菜頭)」的收成，而把菜頭葉(蘿蔔葉)，看作「廢棄物」，用來做堆肥(綠肥)。只有少數人拿來炒菜、或替代芥菜、或小芥菜，做成「雪裡紅」，沒有注意到其價值。

三、為了「蘿蔔(菜頭)」生長得很好，希望有茂盛的葉子可行光合作用，為防止蟲蟲吃葉子，所以就噴了不少農藥於葉子上；以「蘿蔔(菜頭)」收成好壞，當作打拚耕耘的報酬。

四、本公司願意嘗試、鼓勵農友不噴、或少噴農藥，讓葉子成為有附加價值的農產品；或許未來也能夠產生以「友善農法」耕作、以收割葉子為主的特色農業、與新農業觀念！ 當然，部分葉子被蟲蟲享用，會影響到「蘿蔔(菜頭)」的生長。

五、台灣沒有如此的農業經驗，我們實在無法精算出最適當的收購價格；因此我們願意以每公斤22元(其中2元為桃園龍潭廠交之運費) (紙箱裝、塑膠籃裝、或竹簍裝皆可，可退還、回收)嘗試收購「菜頭葉(蘿蔔葉)」！

歹勢！目前我們實在不知道：農友犧牲少數「蘿蔔(菜頭)」是否合算？

六、現在正是「蘿蔔(菜頭)」準備播種的好時機，歡迎有意願面對挑戰的農友，能為台灣農業觀念的轉變，共同打拚嘗試！相信以「蘿蔔葉(菜頭葉)」為主的新嘗試，一定可以大幅度縮短耕種期！

​更歡迎農委會站出來支持此種類似的「農業循環經濟」新概念！

七、歡迎真正有意願契作的農友、產銷班、或農會，於上班時間來電聯絡本公司採購部：

陳資深經理02-2351-9211#350、

呂副理02-2351-9211＃333、

或黃協理03-322-2406＃337。