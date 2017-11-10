巴黎為保護歷史遺產　擬禁建摩天輪

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）曾到巴黎遊玩的觀光客，或許都曾登上協和廣場的摩天輪，一覽羅浮宮到凱旋門的經典歷史軸線。但巴黎市為保護歷史遺產、恢復單純視野，打算最晚於明年夏天起，禁建摩天輪。



中央社報導，巴黎市政府預計在20日向市議會提交建議，最晚於2018年夏天起，不准在協和廣場（Place de la Concorde ）上搭建摩天輪。



依據業者與巴黎市政府簽署合約的效期，每年總有幾個月，這座摩天輪矗立在杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）正門口，正對協和廣場，與西邊的凱旋門和東邊的羅浮宮成一直線。

稍遠處還有艾菲爾鐵塔，登上摩天輪，可以一覽巴黎最重要的幾個名勝，一向很受觀光客歡迎。在塔下，通常聚集著紀念品攤販和販售食物飲料的帳篷，還有專門招攬觀光客的三輪車。



圖為從摩天輪上俯瞰杜樂麗花園、遠眺羅浮宮的景觀。中央社

巴黎市今年夏天決定取消香榭麗舍大道耶誕市集，曾引起業者抗議，現在巴黎市政府又進一步打算禁止協和廣場上搭建摩天輪。