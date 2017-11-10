2017 新北市醫療公益獎專題 醫療貢獻獎：周少鈞

( 臺灣英文新聞 / 李佳 臺北採訪報導 ) 有人說：「 一位高明的外科醫生，應有一雙鷹般銳利的眼睛，一顆獅子的心和一雙女人的手。」耕莘醫院安康院區的周少鈞院長，正是最佳寫照。

1990年，周院長被推薦至天主教耕莘醫院工作，協助當時外科與急診部門，不過當時耕莘醫院仍是地區醫院，設備較無齊全，連一般外科都要另請醫師到醫院做手術，當時周院長任職醫務部主任，就極力協助前院長拓展各項醫療服務，像是協助醫院建立先進的開刀房、外科ICU（加護病房)、生理檢查中心、乳症中心等等，並帶領團隊致力提升醫療服務品質，使耕莘醫院連續獲得新制區醫院評鑑優等的佳績，也通過了癌症整療認證醫院，對於耕莘醫院來說是相當大的轉變。

另外，周院長也致力於醫療教學工作，努力招募培訓外科住院醫師，還為耕莘醫院編撰第一本急診作業手冊、外科住院醫師教學訓練計畫等，發生醫療災難時，也不遺餘力的幫忙，立即調派人力協助搶救。周院長表示「若別人有難，我們就要極力協助」，耕莘醫院時至今日，依舊秉持創院初衷，無私奉獻用愛來面對每位病人。

周院長表示，即使現在當了院長還是一如往常排班動刀，為病人效命，不怕困難，做事起來才不辛苦。行醫37年的周院長，即便公務在身忙的不可開交，也要將病人「視病如親」優先處理，「盡心盡力，隨時待命」。今年院長也榮獲了新北醫療公益獎-醫療貢獻獎得獎殊榮，他也相當感謝新北市衛生局，在醫界上也會持續努力。