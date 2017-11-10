富邦金控2017年前10月自結稅後淨利478.28億元 累計每股盈餘4.57元

富邦金控2017年10月份自結稅後淨利35.62億元，較去年同期成長4%。累計今年前10月稅後淨利達478.28億元，年成長9%，每股盈餘(EPS)為4.57元。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

‧富邦人壽10月稅後淨利達14.26億元。累計前10月稅後淨利為286.93億元，年成長14%。累計前10月初年度保費收入（First Year Premium）達1,485億元；總保費收入（Total Premium）為4,278億元，較去年同期成長5%。

‧台北富邦銀行10月稅後淨利17億元，較去年同期成長51%，由於淨利息收益及投資收入表現良好。受惠於淨利息收益穩健成長，累計前10月稅後淨利為153.85億元，年成長12%。資產品質維持穩健，截至10月底逾放比率為0.21%，備抵呆帳覆蓋率為623.3%。

‧富邦產險10月稅後淨利2.3億元。累計前10月稅後淨利為31.32億元，年成長12%。承保業務及投資績效均維持穩健。累計前10月簽單保費收入較去年同期成長10%。

‧富邦證券10月稅後淨利1.64億元，較去年同期成長67%，主要受惠於台股成交量強勁成長。累計前10月稅後淨利18.82億元，較去年同期成長9%。受惠於今年以來市場成交量較去年同期成長28%，以及富邦證券經紀市佔率提升，富邦證券在經紀及承銷業務的收益皆有成長。

表格: 富邦金控及各主要子公司2017年10月份稅後淨利