  1. 首頁
  2. 財經

富邦金控2017年前10月自結稅後淨利478.28億元 累計每股盈餘4.57元

By  台灣英文新聞
2017/11/10 10:28

富邦金控2017年10月份自結稅後淨利35.62億元，較去年同期成長4%。累計今年前10月稅後淨利達478.28億元，年成長9%，每股盈餘(EPS)為4.57元。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

‧富邦人壽10月稅後淨利達14.26億元。累計前10月稅後淨利為286.93億元，年成長14%。累計前10月初年度保費收入（First Year Premium）達1,485億元；總保費收入（Total Premium）為4,278億元，較去年同期成長5%。

‧台北富邦銀行10月稅後淨利17億元，較去年同期成長51%，由於淨利息收益及投資收入表現良好。受惠於淨利息收益穩健成長，累計前10月稅後淨利為153.85億元，年成長12%。資產品質維持穩健，截至10月底逾放比率為0.21%，備抵呆帳覆蓋率為623.3%。

‧富邦產險10月稅後淨利2.3億元。累計前10月稅後淨利為31.32億元，年成長12%。承保業務及投資績效均維持穩健。累計前10月簽單保費收入較去年同期成長10%。

‧富邦證券10月稅後淨利1.64億元，較去年同期成長67%，主要受惠於台股成交量強勁成長。累計前10月稅後淨利18.82億元，較去年同期成長9%。受惠於今年以來市場成交量較去年同期成長28%，以及富邦證券經紀市佔率提升，富邦證券在經紀及承銷業務的收益皆有成長。

表格: 富邦金控及各主要子公司2017年10月份稅後淨利

單位：百萬

2017

2016

10月

1-10月

10月

1-10月

富邦金控

3,562

47,828

3,434

43,768

每股稅後盈餘(元)

0.35

4.57

0.34

4.28

各子公司稅後淨利

 

富邦人壽

1,426

28,693

1,743

25,200

台北富邦銀行

1,700

15,385

1,128

13,768

富邦產險

230

3,132

321

2,788

富邦證券

164

1,882

99

1,721

相關新聞