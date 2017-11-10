美國防授權法 　研擬台美軍艦互訪可能

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國參眾兩院軍事委員會，當地時間9日公布財政年度國防授權法細節。法案中要求美國國防部，研擬台美軍艦停靠可行性，但並未強制要求國防部提出評估報告。



中央社報導，美國聯邦眾議院與參議院軍事委員會8日就「2018財政年度國防授權法」（FY2018 NDAA）達成協議，敲定2018會計年度7千億美元國防支出計畫，長達2427頁的法案內容，在當地時間9日公布。這項法案將在參眾兩院，各自進行表決通過，送白宮由美國總統川普簽名後，才會生效。

在台灣相關議題方面，參眾兩院依據「台灣關係法」與六項保證，重申對台承諾，指出美國應強化與台灣長期以來的夥伴關係與戰略合作，包括武器銷售正常化、加強培訓與演練，並促進高階官員交流。



至於外界關注的台美軍事交流部分，法案認為美國應邀請台灣軍隊參與演習，同時也應思考雙方軍艦，重新相互停靠的可能性與可行性。



中央社報導稱，儘管將台美軍艦互訪可能寫入法案，但和之前要求美國國防部長，在明年2018年9月1日前遞交評估報告不同，協商後的法案，並未強制要求美國國防部必須進行評估，顯見參眾兩院在軍艦互訪議題上的立場，較先前軟化。



此外，法案也要求美國國防部，未來收到台灣遞交軍售要價書後，必須在120天內，向國會相關委員會提交評估報告；同時在法案生效後180天內，國防部與國務院，須每半年定期向相關委員會，簡報台灣面臨的安全挑戰，不論是否簽署核准對台軍售，行政部門都要向國會簡報。



對於美國國會在協商過程中，對台灣展現的善意及支持，駐美國台北經濟文化代表處表達感謝之意，也表示未來會持續關注相關進展。