貿易歧見與北韓威脅 料為APEC峰會焦點

（中央社越南峴港9日綜合外電報導）亞太經濟合作會議（APEC）高峰會明天登場，由於美國總統川普已退出區域貿易協定，與APEC長期立場相左，因此如何化解歧見備受關注。此外，北韓議題也將是討論焦點。

美聯社報導，21國領袖將出席在越南峴港召開的APEC年度峰會。而川普（Donald Trump）帶領美國退出跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific Partnership，TPP ），並偏好簽訂國對國的貿易協議，與APEC長期對抗保護主義的使命相違背。

儘管如此，APEC仍將在部分重大議題上奮力找到展現團結的方法。這些議題包括北韓核子計畫引發的憂慮。

作為區域經濟論壇的APEC，努力範圍從社會基層到促進全區域的貿易與投資。但美國退出TPP，對於亞太地區建構自由貿易架構，並最終形成單一自由貿易區域的努力，是一大挫敗。

不過，TPP其餘11個成員國正準備談成新的協議，以便在美國缺席下繼續推動計畫。此外，其他區域貿易協議的協商也持續進行。

由於其他國家領袖繼續推動市場開放多國協商，因此在貿易議題方面，川普可能將發現自己遭到冷落。

北韓核子計畫被視為對亞太地區安全及穩定的威脅。而安全與穩定，則是亞太地區經濟快速成長及影響力與日俱增的基礎。

APEC國家領袖很可能將同意，需要發表強力聲明表達對外交對話的支持，同時要求平壤停止挑釁行動，例如進行彈道飛彈試射。

川普在抵達APEC峰會的前一站來到北京訪問。由於中國是北韓最大貿易夥伴國及提供援助及外交支持的主要國家，因此川普此行遊說中國對平壤採取更強有力措施。

然而中國主張，單單對北韓採取制裁無法解決僵局，要求美方停止言詞攻擊，與北韓展開對話。

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）10月曾對記者表示，華盛頓與平壤間有聯繫管道。北韓並非APEC成員國。（譯者：中央社張正芊）1061109