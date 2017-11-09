2017多倫多亞洲影展揭幕《最後的詩句》北美首映

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜​ 台北綜合報導）第21屆多倫多亞洲影展(Toronto Reel Asian International Film Festival)於11月9日至18日揭幕，今年入選臺灣電影包括入圍釜山影展新浪潮競賽單元的《最後的詩句》(The Last Verse)及由華語樂壇知名作詞人姚謙監製的紀錄片《一個人的收藏》(My Dear Art)，更首度與高雄電影節合作，推出「臺灣脈動」短片單元(Pulse of Taiwan)，放映4部短片作品，於12日至13日在多倫多TIFF Bell Lightbox戲院展開北美首映。

由臺灣新銳導演曾英庭執導的《最後的詩句》，為公視新創電影系列首部作品，該片細緻呈現青年貧窮世代的處境，入圍臺灣金鐘獎8項提名及獲頒電視電影類最佳男、女主角獎，好評不斷。自認遵循中國導演婁燁和南韓導演李滄東風格路線的曾英庭導演，將偕同本片男主角傅孟柏出席11月12日映後座談，與多倫多觀眾分享本片創作歷程。

由知名作詞人姚謙監製、新銳導演徐浩軒執導的《一個人的收藏》，是臺灣首部探討藝術創作及收藏題材的紀錄片，獲選為今年國際藝壇盛會香港巴賽爾藝術展(Art Basel)的電影開幕片，片中訪談超過世界十大城市25位藝術家、收藏家與策展人，帶領觀眾一窺藝術收藏的門道並綜觀亞洲當代藝術的發展。導演徐浩軒曾參與「他們在島嶼寫作」文學紀錄片拍攝，本片為其首部長片作品；監製姚謙除以作詞人身份為人熟知，本身也是熱愛藝術的收藏家，本片拍攝動機即起源於他的同名創作。

影展單位今年首推「臺灣脈動」短片單元(Pulse of Taiwan)，精選放映4部來自高雄電影節獲獎的短片作品，包括蔡宗翰《愛在世界末日》、吳曉峰《老大》、練建宏《小孩不在家》與李宜珊《亮亮與噴子》。其中《愛》片入選今年西班牙錫切斯影展，為該影展有史以來首部入圍競賽單元的臺灣電影，也將在今年月底的金馬獎角逐最佳短片獎。