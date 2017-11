寒舍艾麗酒店4周年慶 溫暖獻上四項回饋活動與客同歡

以泰戈爾對生命與自然的詠頌詩句「願生時絢麗如夏花」為啟發,寒舍艾麗酒店融合藝術、文化及生活的新品味層次,致力為賓客打造可居、可息、可遊的閒情逸趣空間。歡騰喜悅的誕生月,滿懷著感恩與祝福,同時結合品牌精神與體驗,寒舍艾麗酒店於2017年12月1日至12月30日溫暖獻上【生於冬季/優雅綻放】4周年慶回饋活動與客同歡,俏皮活用4的英讀諧音「For」,以4個「致」向賓客致謝!

「致我們深愛的賓客」包含餐飲消費滿NT$ 8,000即贈《迷迭香小菜一盆》、入住房客滿足指定條件即贈《藝術明信片組》;「致我們共享的甜蜜時刻」推出限時限量4周年慶限定清新裸感蛋糕,搭配一杯天然系列飲品享組合優惠NT$500+10%;「致我們熱情的粉絲」為網路粉絲專屬活動,於Instagram打卡即有機會刮中用餐免費,還可參加設計旅店酬賓加碼,將世界各地的Design Hotels™住宿券帶回家;「致我們所愛的藝術」特別邀請到新竹超人氣花店《拾米豐瓶》以酒店內藝術品為靈感,量身打造4堂花藝課程,透過雙手的溫度帶來更有生命力的美好。值得慶祝的日子,讓自然綠意走入每一個平凡日常,細膩感受「藝術即生活、生活即藝術」的溫柔力量。

#4 Beloved Guests 致我們深愛的賓客

“There's rosemary, that's for remembrance. Pray you, love, remember.”在莎士比亞的著名劇作《哈姆雷特》中,迷迭香代表無限的回憶, 12月1日至12月30日於La Farfalla義式餐廳消費滿NT$8,000,即贈4周年慶限定「迷迭香小菜一盆」 ( 消費不累計,限量200份) ,讓雙手盈滿自然的溫度,象徵連結賓客之間最美麗的記憶;全年常綠的迷迭香擁有天然馥郁的木質香氣,適合沖泡花草茶與料理,落實現代生活與自然和諧共存的綠色生活新概念。紀錄下榻台北所經歷的感動,分享旅行途中的每一個美好片刻, 12月1日至12月30日入住寒舍艾麗酒店的房客,只要「於Tripadvisor給予評價」或「公開打卡+分享照片至FB/IG」或「 加購 客房升等專案」三個選項擇一支持,即贈4周年慶限定《一花一世界之台北》藝術明信片4張組 ( 限量1,000份) ,此組作品為藝術家楊泳梁為寒舍艾麗酒店獨家創作的影像作品,將眼中所見到的台北城融入朵朵盛開的花蕊中,以優雅卻不失幽默的手法,綻現台北之美。

#4 The Sugary Day 致我們共享的甜蜜時刻

生日蛋糕源自古希臘傳說,於熱鬧的祭典獻上甜美糕點,以獲得月亮女神的祝福, The Terrace使用天然季節食材,12月1日至12月30日推出4周年慶限定蛋糕NT$380+10%, 柔軟輕盈的戚風蛋糕層層夾入綿密鮮奶油與新鮮莓果,彷若清新花園中編織的小小花環,繁花綠葉點綴演繹自然不造作的裸感蛋糕,歡樂相聚的美好時光,讓我們一起共享甜蜜、許下心願,祝福每位賓客的願望都能實現!除此之外,還可搭配以紅、白、綠色調為主軸,運用各色新鮮蔬果所調製出別具創意且健康的天然系列飲品, 活動期間點用4周年慶限定蛋糕搭配一杯天然系列飲品享組合優惠價NT$500+10% ,讓綠色生活串連起你我之間的甜蜜冬季!

#4 Those Who Follow 致我們熱情的粉絲

專屬網路粉絲的限定活動! 12月1日至12月30日於La Farfalla義式餐廳用餐並分享照片到個人Instagram,公開打卡「寒舍艾麗酒店」且標註「#HHHappy4th」,即可獲得一張4周年慶限定刮刮樂,限量1,000份,最大獎享用餐免費優惠!完全符合上述條件之照片,還能參加設計旅店酬賓加碼,截至12月30日止,於Instagram累積按讚票數前三名者,依序可獲得「泰國普吉島頂級海灘Villa- The Naka」 ( 價值NT$28,000) 、「澳洲雪梨復古潮流飯店- The Old Clare」 ( 價值NT$15,000) 及「南韓首爾時尚精品飯店- GLAD Live」 ( 價值NT$7,000) 等Design Hotels™三天兩夜住宿券 ,加碼活動將在2018年1月10日於官網( humblehousehotels.com )公佈得獎名單,誠摯邀請粉絲們前往世界各地體驗Design Hotels™的「原創」理想願景,深度感受每一份滿懷好客熱情、文化精隨、以及引人遐思的設計與建築。

#4 Art We Love 致我們所愛的藝術