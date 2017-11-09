寒舍艾麗酒店4周年慶 溫暖獻上四項回饋活動與客同歡

以泰戈爾對生命與自然的詠頌詩句「願生時絢麗如夏花」為啟發，寒舍艾麗酒店融合藝術、文化及生活的新品味層次，致力為賓客打造可居、可息、可遊的閒情逸趣空間。歡騰喜悅的誕生月，滿懷著感恩與祝福，同時結合品牌精神與體驗，寒舍艾麗酒店於2017年12月1日至12月30日溫暖獻上【生於冬季／優雅綻放】4周年慶回饋活動與客同歡，俏皮活用4的英讀諧音「For」，以4個「致」向賓客致謝！
「致我們深愛的賓客」包含餐飲消費滿NT$ 8,000即贈《迷迭香小菜一盆》、入住房客滿足指定條件即贈《藝術明信片組》；「致我們共享的甜蜜時刻」推出限時限量4周年慶限定清新裸感蛋糕，搭配一杯天然系列飲品享組合優惠NT$500+10%；「致我們熱情的粉絲」為網路粉絲專屬活動，於Instagram打卡即有機會刮中用餐免費，還可參加設計旅店酬賓加碼，將世界各地的Design Hotels™住宿券帶回家；「致我們所愛的藝術」特別邀請到新竹超人氣花店《拾米豐瓶》以酒店內藝術品為靈感，量身打造4堂花藝課程，透過雙手的溫度帶來更有生命力的美好。值得慶祝的日子，讓自然綠意走入每一個平凡日常，細膩感受「藝術即生活、生活即藝術」的溫柔力量。
#4 Beloved Guests 致我們深愛的賓客
“There's rosemary, that's for remembrance. Pray you, love, remember.”在莎士比亞的著名劇作《哈姆雷特》中，迷迭香代表無限的回憶，12月1日至12月30日於La Farfalla義式餐廳消費滿NT$8,000，即贈4周年慶限定「迷迭香小菜一盆」(消費不累計，限量200份)，讓雙手盈滿自然的溫度，象徵連結賓客之間最美麗的記憶；全年常綠的迷迭香擁有天然馥郁的木質香氣，適合沖泡花草茶與料理，落實現代生活與自然和諧共存的綠色生活新概念。紀錄下榻台北所經歷的感動，分享旅行途中的每一個美好片刻，12月1日至12月30日入住寒舍艾麗酒店的房客，只要「於Tripadvisor給予評價」或「公開打卡+分享照片至FB／IG」或「加購客房升等專案」三個選項擇一支持，即贈4周年慶限定《一花一世界之台北》藝術明信片4張組(限量1,000份)，此組作品為藝術家楊泳梁為寒舍艾麗酒店獨家創作的影像作品，將眼中所見到的台北城融入朵朵盛開的花蕊中，以優雅卻不失幽默的手法，綻現台北之美。
#4 The Sugary Day 致我們共享的甜蜜時刻
生日蛋糕源自古希臘傳說，於熱鬧的祭典獻上甜美糕點，以獲得月亮女神的祝福，The Terrace使用天然季節食材，12月1日至12月30日推出4周年慶限定蛋糕NT$380+10%，柔軟輕盈的戚風蛋糕層層夾入綿密鮮奶油與新鮮莓果，彷若清新花園中編織的小小花環，繁花綠葉點綴演繹自然不造作的裸感蛋糕，歡樂相聚的美好時光，讓我們一起共享甜蜜、許下心願，祝福每位賓客的願望都能實現！除此之外，還可搭配以紅、白、綠色調為主軸，運用各色新鮮蔬果所調製出別具創意且健康的天然系列飲品，活動期間點用4周年慶限定蛋糕搭配一杯天然系列飲品享組合優惠價NT$500+10%，讓綠色生活串連起你我之間的甜蜜冬季！
#4 Those Who Follow 致我們熱情的粉絲
專屬網路粉絲的限定活動！12月1日至12月30日於La Farfalla義式餐廳用餐並分享照片到個人Instagram，公開打卡「寒舍艾麗酒店」且標註「#HHHappy4th」，即可獲得一張4周年慶限定刮刮樂，限量1,000份，最大獎享用餐免費優惠！完全符合上述條件之照片，還能參加設計旅店酬賓加碼，截至12月30日止，於Instagram累積按讚票數前三名者，依序可獲得「泰國普吉島頂級海灘Villa- The Naka」(價值NT$28,000)、「澳洲雪梨復古潮流飯店- The Old Clare」(價值NT$15,000)及「南韓首爾時尚精品飯店- GLAD Live」(價值NT$7,000)等Design Hotels™三天兩夜住宿券，加碼活動將在2018年1月10日於官網(humblehousehotels.com)公佈得獎名單，誠摯邀請粉絲們前往世界各地體驗Design Hotels™的「原創」理想願景，深度感受每一份滿懷好客熱情、文化精隨、以及引人遐思的設計與建築。
#4 Art We Love 致我們所愛的藝術
以嶄新視野向藝術致敬！寒舍艾麗酒店特別邀請到超人氣花店《拾米豐瓶》將風靡全台的花藝學堂搬至酒店內，汲取酒店空間的藝術品為靈感結合清新花藝，12月8日、15日、22日、29日，4個禮拜五的下午14:00-17:00，於La Farfalla義式餐廳帶來量身打造的4堂花藝課程！集結65張經典百大名椅等比例縮小的藝術品《瘋狂的球》，拾米豐瓶花藝總監Stephy以此為靈感打造乾燥花課程-「花，星球」，凝聚各式花朵巧妙交融出色彩繽紛的360度迷你花球；被稱呼為活著的藝術品《自然之塔》，鏽色隨著大自然的溫度與溼度變幻，花也亦然，「火，花圈」為可乾燥之鮮花課程，讓花朵不再只是剎那之美，而是會隨著時序更迭綻放不同姿態；以誇張比例放大的藝術品《牡丹》，純粹而低限的色彩呈現植物的豐富樣貌，乾燥花課程-「畫，牡丹」將珍貴白牡丹置於純淨畫布，更能進一步觀賞花朵本體所帶來的純粹感動；藝術品《一花一世界之台北》以生動優雅的方式呈現城市之美，乾燥花課程-「夜，迷幻」創意加入燈光設計，彷彿夜華燈上的台北城，更襯托一方淨土般地靜謐美麗。課程費用每人每堂NT$2,000-NT$3,000，並且招待參與賓客於課後享用一份4周年慶限定蛋糕與飲品，優雅度過美好冬季的午後時光。花藝學堂於11月15日起開放報名，值得慶祝的日子，讓自然綠意走入每一個平凡日常，細膩感受「藝術即生活、生活即藝術」的溫柔力量。