《美聯社》評川普訪中  高規格禮遇能否解決問題？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美國總統川普今(9)日與中國國家主席習近平會面時表示，他認為他與習近平兩人能處理「幾乎」所有的全球問題。

《美聯社》報導，川普在人民大會堂的會議上說道，「我很期待多年來的成功與友誼能解決不只我們之間的問題，還有世界上的、那些有巨大威脅和危害的問題」，「我相信我們能解決幾乎所有問題。」

這是川普訪問中國的第二天，雙方在會議上討論了許多棘手議題，包括中國是否願意在北韓核武議題上多承擔些責任，以及中美貿易關係的齟齬；川普對兩國未來合作的前景相當樂觀。

他說，他和習近平都相信北韓議題存在解方，而先前川普批評中美貿易關係並非良好狀態，這次他表示，「雙方將會以公平的方式處理，並會帶來極好的成果。」

同時，習近平也稱中美關係處在一個「新的歷史起點」，他說中國願與美國一起互相尊重、互惠、聚焦合作、化解分歧。

而這象徵良好的開始，抑或只是雙方一貫的外交辭令。

習近平以「皇帝禮遇」接待川普

昨(8)日川普抵達中國當天，習近平以炫麗壯觀的大典迎接，數十位雀躍孩童手搖兩國國旗在機場迎接川普夫婦，接著花一小時私人時間遊覽整座紫禁城，兩國元首夫妻在這座帝王皇宮前揮手合影，接著再欣賞京劇與中國古典藝術。

而今天在雙方元首私下會面前，中國也鋪展紅地毯、在人民大會堂外以隆重的歡迎儀式高規格迎接川普，十分禮遇。中國還派出閱兵演奏兩國國歌、禮炮迎接、閱兵遊行，看著孩童們拿著兩國國旗與鮮花揮舞、興奮活潑，川普顯得十分滿意。

但友情的禮貌性善意是否有助於雙方解決問題？

川普對北韓的敵意期望由中國緩解

在川普抵達中國前，他曾利用在南韓國會演講的時機，呼籲北京對北韓議題做出回應，「所有負責任的國家都該加入，孤立這個野蠻的北韓政權。」他說，所有國家包含中俄都該遵守聯合國安理會決議，對北韓徹底實施制裁，直到平壤當局放棄核武計畫。

在今(2017)年九月北韓進行核試爆後，最新制裁是禁止進口該國絲織品、限制石油產品出口，也禁發新的工作許可證給海外北韓人。

川普的這番言論引發北韓不滿，透過官媒回應表示，美國應該「把這個精神錯亂的老男人趕下台」，並撤回「對平壤有敵意的政策」，「以能夠脫離世界毀滅的深淵。」

對此，白宮表示川普會在他與習近平私人會談時，聚焦北韓議題；中國是北韓最大的貿易夥伴，而川普期待中國能抑制雙邊貿易量，將境內的北韓工人驅逐出境。儘管川普已經讚揚中國在此議題上的作為，卻希望能做得更多。

中國方面，儘管目前已對北韓核武議題展開較嚴厲態度，對於外界要求他使用經濟實力制衡北韓，中方仍顯得謹慎。他擔心的是，一旦瓦解了北韓極權政體，中國東北邊境將湧入大批難民，而其邊界將由美國支持的南韓統一全境。

中美貿易逆差是否有解？

當然，雙方此行也達成部份貿易協定，包括中、美兩國企業家簽署19條、總計約90億美元(約新台幣2,700億元)的中美商業協議，包括中國電商巨頭京東宣布採購逾12億美元的牛肉和豬肉，以及中國承諾購買更多美國大豆、大麥和乳製品；中國還計畫允許外資銀行在境內證券公司最多持股51%，並可與本地非金融企業合作。

美國外交關係委員會亞洲研究部主任易明(Elizabeth Economy)表示，「這是中國轉移焦點的手段，中國在結構改革、市場開放和其他重大議題上並未有太多進展，而這些是川普試圖要求中國開放的部份。」

川普任內積極想降低中美貿易逆差，競選期間他就不斷批評中國在貿易上「強奪美國」，致力於縮小兩國貿易不平等。

中國對美國的貿易盈餘在10月份較前期又擴增12.2%、266億美元的金額，這使今年前十個月以來對美國的貿易盈餘已上升到2,230億美元。