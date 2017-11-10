〈時評〉號稱人工智慧元年 不如落實地熱元年

最近很多關於人工智慧(AI)的新聞，包括陳良基部長在11月5日說到要擴建科學園區，園區內要有Al廠商進駐。讓我這一個已經從台大資訊工程研究所退休正在宜蘭努力推動地熱發電的人工智慧老兵，看得有無限的感嘆。

記得在兩個月前，9月4日「2017台日科技高峰論壇—人工智慧的新時代：邁向超智慧社會的課題與展望」上面，我向科技部許有進次長提問，政府說今年是「人工智慧元年」，對台灣從事人工智慧研究的學者很不尊重。像當天與會參加學者，好幾位曾經擔任過台灣人工智慧學會會長教授。包括現任淡江大學許輝煌教授、台灣大學資訊工程系許永真教授、以及中央研究院資訊所許聞廉所長等人。我公開發言請問科技部許次長，台灣的人工智慧學會成立至今已經二十三年了，為什麼政府說今年是人工智慧元年，我實在是百思不得其解。許次長的解釋，指今年政府要投入大量資源到人工智慧領域。這證明，政府部門其實是走在各界的後面。

最近在宜蘭推動地熱發電，與國立宜蘭大學周瑞仁副校長有比較多的接觸。宜蘭大學想發展無人機、綠能產業以及人工智慧等，正努力向教育部及科技部爭取資源。周副校長告訴我，台灣的人工智慧研究算是很強。例如台灣大學在Al全世界排名是第37名、比日本東京大學49名、及香港大學50名都在前面，中國的大學目前一所也沒進到前50名。因為台灣大學有「三林」，其研究做得很好。而這「三林」就是台大資訊系林智仁教授、林守德教授及林軒田教授。我覺得與有榮焉，因為林智仁教授是我的學生、林軒田教授又是林智仁學生。而我1990年離開美國NASA回台大任教時，離職書上的工作職稱是「資深人工智慧顧問」。

陳良基部長要擴建科學園區，我實在是有些懷疑是否有這個必要？至少我看到新竹科學園區宜蘭基地 (簡稱宜蘭科學園區) 到現在為止還是一個蚊子城，真正進駐的只有兩家廠商。那麼，為什麼不把這一個已經開發完成，而且花了政府約93億元的宜蘭科學園區好好利用呢？這個科學園區原先定位以數位創意、通訊知識、軟體研發等為發展主軸，與陳良基部長講的要引進軟體產業到科學園區完全一致。那麼科技部為什麼沒有辦法將這些產業引到宜蘭科學園區呢？當然我們可以歸咎於宜蘭科學園區的入駐審查過嚴，及周邊的宜蘭大學研發能量不足。與台灣大學比起來，宜蘭大學雖然是國立，但是師資只有台灣大學的7分之1。那麼政府應該可以好好規劃，將國立宜蘭大學規劃成非常有特色的大學，例如，地熱學院、與地熱產業鏈結合起來的大學，來協助宜蘭科學園區的發展。

我上週發表的另一篇文章「對台電新任董事長的建議」中提到他應該爭取把過去這五年，第二期能源國家型計畫(NEP2)地熱主軸所剩餘的經費，用到宜蘭大學五結校區來挖一口4至5公里深的地熱井。其實過去5年來，包括NEP1的一年，以及NEP2的四年，科技部在地熱方面已經花費了至少有6億元經費而成果不彰。但宜蘭大學是沒有拿到任何地熱發電的研究經費。這實在令我百思不得其解，既然能源國家型計畫深層地熱發電的研究，主要是在研究宜蘭縣的地熱資源，那為什麼宜蘭大學沒有任何參與研究的空間呢？這當然是與學閥的力量有關。我已經有許多篇文章評論此事，在此就不再贅言。

很高興在11月6日看到立法院教育文化委員會，吳思瑤立委對原委會主委謝曉星提出質詢，詢問核二廠除役後變成地熱電廠的可行性，謝主委回答說要在半年之內提出評估報告。對我來講，這是一個很大的突破。因為在今年三月份我就寫出這方面的第一篇文章「編千億元綠能預算變核二為地熱電廠」。另外也寫過有關淺層地熱的文章，「地熱發展應該要深淺並進」(2017/4/21, 時評)。以及去年(2016/7/25, 民報)曾經寫過一篇「只要讓我併網售電、我就給你地熱電廠」的文章。既然在立法院已經有立委提到核二廠變成地熱電廠，在這裡我再提出更具體且今年就可達成的主張，就是今年應該成為打破「台灣地熱發電容量為零」現況的「地熱元年」。而做法非常簡單，只要宜蘭縣政府或者農委會林務局的官員改變保守的心態。例如宜蘭大學在清水地熱公園9號井，已經有一個地熱發電機組在那邊運轉快一年了。只要縣政府答應宜蘭大學能夠併網售電，那麼就可以打破台灣地熱為零的現狀了。

另外，農委會林務局的太平山森林遊樂區內的鳩之澤溫泉的仁澤2號井，蘭陽地熱資源公司在今年二月份已取得經濟部能源局「地熱發電機組試驗性計畫」的許可，因為我們需要這一口井每小時高達60噸的水量，來測試我們正在執行150KW的全流式渦輪發電機的能源科技專案的驗收。但是到今天為止，一年來經過了多次「行政院綠能與減碳辦公室」的協調，農委會林務局還是堅持這個井不能借給廠商使用，其立論基礎我們實在是沒有辦法理解。其實只要這些官員頭腦轉一下，我們可以在一個月之内，將鳩之澤溫泉這個地方建成一個大約250KW的地熱電廠。

因此，我們在此要向賴清德院長呼籲，與其宣傳空洞的「AI元年」，不如落實將宜蘭地熱發電打破鴨蛋，將今年變成真正的「地熱元年」。