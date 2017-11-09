富邦行動銀行APP「輕鬆收付款」 11/10~12/31「跨行轉帳0手續費」

富邦行動銀行APP-「輕鬆收付款」手機QR Code收款轉帳服務，「跨行轉帳」嘛A通！自11/10起至12/31止，使用「輕鬆收付款」手機QR Code轉帳，不限金額、不限次數，免收跨行轉帳手續費；11/12周日當天，在台北101水舞廣場歐洲風味嘉年華會活動現場，將設置富邦-台灣Pay體驗站，現場體驗的民眾有機會獲得富邦勇士隊徽章、富邦「阿正X大力」手機擦拭貼等多重限量好禮(共200份)，歡迎民眾把握機會前往體驗！

台北富邦銀行表示，深受滑世代年輕人喜愛的富邦行動銀行APP-「輕鬆收付款」手機QR Code收款轉帳服務，只要簡單3步驟(1.開啟富邦行動銀行APP→2.開啟輕鬆收付款功能→3.掃描/傳送QR Code)，即可使用手機掃碼快速轉帳及收款，團購或聚餐後要分帳或收款時，不用輸入落落長的轉帳帳號，手機出示QR Code，不論自行或指定他行轉帳，隨時隨地輕鬆收付；而當款項入帳時，還會收到富邦行動銀行APP的即時推播訊息，讓你輕鬆掌握款項流向不漏接！

為了讓民眾體驗手機輕鬆轉帳快感，富邦行動銀行APP-「輕鬆收付款」掃碼轉帳服務提供兩大限時好康：

好康一：「跨行轉帳限時0手續費」，自11/10起至12/31止，富邦行動銀行用戶使用QR Code轉帳，不限金額、不限次數，免收跨行轉帳手續費。

好康二：「11/12一日快閃體驗」，11/12台北富邦銀行與財金公司攜手，將在台北101水舞廣場歐洲風味嘉年華會活動現場，設置富邦-台灣Pay體驗站，民眾只要到場體驗便利的行動支付功能，就有機會把富邦勇士隊的徽章、富邦阿正大力的手機螢幕擦擦貼、手機架等200個精美好禮帶回家，歡迎民踴躍前往體驗！