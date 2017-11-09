富邦運動場館公司2018年起正式經營新北市新莊棒球場

富邦金控子公司富邦金控創投正式取得新北市新莊棒球場委外經營權，新北市政府今(9)日舉辦「新莊棒球場營運移轉簽約儀式」記者會，由新北市長朱立倫及富邦集團董事長蔡明忠共同見證歷史性的時刻。富邦集團將於2018年1月1日起正式進駐新莊棒球場，由富邦金創子公司富邦運動場館股份有限公司經營管理，營運年期為10年。富邦集團將結合集團豐厚的資源與對體育的熱情，傾力打造新莊棒球場成為指標性棒球場，以提升球迷的觀賽體驗與市民休閒育樂生活！

新北市長朱立倫表示，新莊棒球場於民國86年啟用，為國際標準棒球競賽場地，長期作為中華職棒雙北重要主場，平均入場人次約7,000至8,000人次，並且辦理過世界棒球經典賽、MLB全明星臺灣大賽及第28屆亞洲棒球錦標賽等國際知名賽事，為北部地區重要棒球基地更為廣大球迷朋友們熱愛的棒球天堂，期許未來富邦運動場館股份有限公司經營的新莊棒球場將使新莊地區形成一個完整的運動產業鏈，讓市民朋友們來到這裡不僅是看棒球也能體驗多元的運動休閒服務。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團長期支持國內體育及棒球運動發展，贊助國立台灣體育運動大學旗下的富邦公牛成棒隊已長達25年，並自2013年開始深耕少棒培育，已連續三年舉辦富邦盃少棒邀請賽。2016年富邦悍將棒球隊在各界期盼下成立，現在更進一步以新北市新莊棒球場為家，以行動力挺棒球及新北市成長發展！未來富邦集團將結合多元資源，打造新莊棒球場成為兼具運動及育樂之指標性主場球場，期盼進一步帶動新北市民休閒育樂生活與城市行銷！

富邦集團預計2018年1月1日正式進駐新莊棒球場，初期球場改善之重點有兩大方向，第一是提升球迷觀賽體驗，包括建置LED大螢幕、改善二樓看台區環境、提供良好的球場餐飲等；第二是優化球員比賽及練習環境，如改善比賽場地、增設室內牛棚及打擊練習區、戰情室等。並將結合旗下富邦悍將棒球隊，積極深耕主場經營，實踐職業球隊屬地主義。