印度霾害相當於一天抽50根菸  《衛報》街訪：難以呼吸

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）印度德里(Delhi)的醫師與專家警告，德里近日的空氣與霾害汙染嚴重，嚴重程度相當於一天抽50支香菸的危害量。英國《衛報》訪問了當地民眾，呈現在霧霾底下生活的真實情況。

「只有在非常必要的時候才會出門」

職業為研究工程師的Amitesh Purwar

每天早晨起床都看到灰濛濛的天空，能見度很低，這季節的天氣也已開始變冷，所以霧霾一直都散不去；但當太陽升起，霧霾還是沒有消散，能見度又更差。

只要到戶外呼吸空氣，大家的喉嚨都會感到不適，所以我們都盡量待在室內，只有在必要時才出門。

「這是緊急狀態，但從另一方面人們又照常生活」

德里的母親Kaveri Sharma

即使室內每個房間都有空氣清淨機，我還是覺得眼睛刺痛；很難不去思考這樣惡劣的空氣品質會對我的小孩有什麼影響，有時候我甚至覺得讓小孩待在德里是不負責任的行為。

邦政府提醒民眾不該外出散步或運動，學校也因此停課，看起來很像是緊急狀態，但人們對待它的方式又沒什麼改變。人們還是照樣開著大卡車、沒有共乘制、還是一樣在空氣中燃燒廢棄物。

每年都一樣，從排燈節(印度燈節)放鞭炮開始一直到三月初。我孩子的學校有空氣汙染警示燈，用不同顏色燈號提醒他們當天的空氣品質、是否能外出。但從排燈節迄今，孩子們只有在顯示「黃燈」的1天能夠外出，而且還必須戴著口罩。這些孩子需要運動和新鮮空氣！身為一個母親，我實在覺得非常無助。

「聞起來像汽油味，難以呼吸」

學生Kate

昨天我外出，整個校園瀰漫著霧霾，甚至可以親眼看見霧霾。聞起來就像汽油味，無法呼吸，人們根本不該在路上行走或搭黃包車，但這表示人們就得搭計程車、而製造更多汙染。這是一種令人噁心、嘔吐又疲累的感覺。

「感謝上帝讓我平安到家」

人力招募Saurabh Garg

我的工作是上夜班，平常都是腳踏車通勤，你無法想像我回家路上的狀態。通常我都是以時速10至15公里在騎車，但能見度卻低於5公尺，無法正常呼吸氧氣，雙手紅癢，最後我只能慶幸自己平安到家。

「我們在車裡整天開著空調，開心聊天」

德里的Hxtrra

當我戴著N95口罩在德里，感到一陣罪惡感；一方面，這座城市的人們跟我一樣都該替這危險的現象負責，我們有相關的政府部門，但人們沒有努力要求政府改善；我們反而整天在車裡開著空調、聊著這些事。而在戴上口罩、空氣清淨機後，我們繼續若無其事的生活著，就好像沒有什麼事是不可挽回。

與此同時，醫療供應商也開始抬升口罩價格，甚至有商店販售根本無法過濾懸浮微粒的假口罩，很顯然，那些無法負擔真口罩的人就會買到假口罩，而且全然不知。

更讓我痛心的是，黃包車司機、市政工人、街頭小販整日就在這樣霾害侵襲的環境下工作，毫無保護力，卻仍必須這樣度過好幾個冬天。