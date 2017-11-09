2017國泰商旅線上旅展優惠加碼 雙人價享四人房每人NT$600有找！

錯過台北國際旅展現場好康優惠覺得扼腕？還是正計畫剩下的年假要去哪裡旅遊？

國泰商旅響應旅展期間舊雨新知的熱烈支持，特別將線上旅展https://goo.gl/ua7Adf延長至2017年11月20日晚間12點，旗下HOTEL COZZI和逸飯店‧台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館及MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店住宿券和餐券持續線上熱賣，再額外加碼， 憑旅展住宿券在2018年2月14日前於週一至週四入住和逸飯店‧台南西門館或高雄中山館，可免費升等四人房或XBOX主題客房，平均每人每晚NT$600有找，還可享THE Roof單點晚餐升級套餐的雙重好康 ，快把握最後一波的線上旅展加碼優惠，帶一家人出遊消年假！

爸媽消年假孩子樂出遊 免費升等四人房或超好玩XBOX主題房

凡購買旅展期間詢問度最高的 超人氣親子飯店 和逸飯店‧ 台南西門館 平日雙人住宿券NT $3,888/晚， 並於2018年2月14日前選擇週一至週四入住，即可免費升等成寬敞四人家庭房或全台獨家XBOX ONE主題雙人房 ，享受舒適大空間或是大人小孩都”玩”不釋手的XBOX遊戲機，還能暢玩500坪戶外奇趣操場小火車、兒童超跑電動車等親子設施，絕對值回票價。台南西門館也額外推出 奇趣操場暢遊券買5送1優惠，每張NT$399可供一位大人及一位小孩入園使用，不必入住飯店，就可體驗奇趣操場設施 ，是溜小孩的絕佳場域。

下殺23折、堪稱 旅展最超值的 和逸飯店 ‧ 高雄中山館 平日雙人住宿券NT $2,288，同樣加碼讓顧客憑券 在2018年2月14日前週一至週四入住，立即升等成四人房，四個人入住平均一個人不到NT$600 ，超級划算！除了房間升等，活動期間 憑旅展住宿券入住，可同步享 高雄中山館 30 樓THE Roof餐廳晚餐，單點免費升等豐盛套餐的好康優惠 (限NT$500以上之餐點，服務費另計)，用餐之餘還能欣賞30樓餐廳外的星空和海港夜景。

歲末犒賞自己 熱銷海陸雙人套餐平假日任你吃

旅展期間熱賣的 慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳，則推出份量十足的主餐「美國16盎司安格斯黑毛肋眼牛排」搭配「波士頓龍蝦」的『平日晚餐/假日午晚餐雙人海陸套餐』每套NT$2,688 (原價NT$5,148)，以難得的優惠價品嘗頂級食材料理；還有 精選主菜搭配半自助式(semi-buffet)的『平日雙人商業午餐』NT$1, 088，週一至週五享用 ， 平均一人不到NT $550 ；此外氛圍獨特的URBAN331威士忌酒吧特別以 『平假日雙人下午茶』餐券NT$999，以精緻甜點搭配多款可口鹹點，吸引好姊妹們結伴品嚐 。

另外和逸飯店．高雄中山館THE Roof餐廳的 『平假日單人晚間套餐』餐券每套NT $650 ，則主大海陸主餐「白酒醬釀香煎海鱸魚」和「香煎精選牛排佐紅酒醬」二選一，搭配沙拉、主廚湯品、鮮嫩香料雞腿義大利燉飯、精緻甜點與飲品，一整套下來豐盛美味又超值。

2017年11月20日前趕緊把握國泰商旅線上旅展https://goo.gl/ua7Adf歲末住宿餐飲優惠，從南到北，展開令人期待的好吃好玩之旅！