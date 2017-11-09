賴揆拍板勞基法修法　提「四個不變、四個彈性」

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）行政院院會9日通過勞動基準法部分條文修正草案，行政院長賴清德會後說，修法有「四個不變」，正常工時不變、週休二日不變、加班總工時不變與加班費率不變，但也提出修法的「四個彈性」，即加班、排班、輪班、特休運用之彈性。

一例一休施行以來，企業反映經營困難，勞工也喪失加班機會，據此，行政院院會周四通過勞動基準法部分條文修正草案，列出「四個不變」及「四個彈性」修法重點，在保障勞工權益同時，賦予企業經營及勞工工作安排彈性。



修法包括休息日加班費改以核實計算；加班工時上限採工時帳戶制概念，單月最高54小時，但3個月上限138小時；「7休1」有條件鬆綁，新增3層把關，包括需經中央目的事業主管機關同意，且經中央主管機關指定的行業，並經勞資協議或工會同意；特休假，年度未休完可遞延1年，如果再未休完，雇主應發給工資。

賴清德、行政院副院長施俊吉、行政院秘書長卓榮泰、行政院政務委員林萬億、行政院發言人徐國勇、勞動部長林美珠與經濟部次長龔明鑫等在院會後舉行記者會說明相關修法方向。勞動部長林美珠簡報表示，四個不變包括正常工時不變，仍維持每日工時8小時、每週40小時；週休二日原則不變，連續上班12天非常態；加班總工時不變，每月最多延長工時46小時彈性運用；加班費計算費率不變，但改依實際工時計算。