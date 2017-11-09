義美食尚卡攜手悠遊做公益　100元以下零錢也可加值 

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）義美食品公司上午在中山北路二段的「中山一門市」舉行記者會，說明義美食尚卡攜手悠遊卡公司做公益的細節 。

義美總經理高志明、悠遊卡公司董事長林向愷，以及消基會董事卓政宏，上午都出席記者會並致詞 。

左為義美總經理高志明，右為悠遊卡公司董事長林向愷。（台灣英文新聞 郭紫寧 攝）

高志明總經理在致詞時表示，義美時尚卡攜手悠遊卡只是企業經營過程的一個里程碑，即將邁向85年的義美公司，希望在企業經營的同時，能夠奉獻社會，同時嘉惠消費者與上下游供應商。

高志明並指出，義美最終的目標，是希望現有的60到70萬會員都能達到儘快達到手機化，也就是無卡化的狀態。

義美公司也邀請義美會員們，一起攜手做公益。凡是在 2017/ 11/9( 四) ~ 12/31( 日)期間， 「義美食尚悠遊卡」會員於義美門市持卡消費扣款滿300 元，義美與悠遊卡公司，將合捐6元予消基會「食安基金」， 攜手為台灣的食品衛生安全加油 、把關！​

（台灣英文新聞 郭紫寧 攝）

值得一提的是，義美更開放門市 ，提供「100 元以下零錢加值 」服務，方便悠遊卡友將小額零錢儲值於悠遊卡中，響應中央銀行減少鑄幣之政策 。



另外即日起至2017年11月30日( 四)止， 凡申辦「義美食尚悠遊卡」，可享「義美好禮三選一」 ！

好禮三選一。（台灣英文新聞 郭紫寧 攝）

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