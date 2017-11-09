沒性經驗卻因子宮頸癌過世 醫：女性應積極抹片篩檢

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）媒體報導，一位近40歲的女子，曾在20歲左右時發生過一次性行為，爾後再也沒有過，卻被確診為子宮頸癌第三期，半年後不幸病逝。另一案例，一位30多歲女教師從沒性經驗，因異常出血就醫，確診為子宮頸癌第4期，兩年後就過世了。屏東寶建醫院婦產科主治醫師趙新志提醒，感染HPV後，需要10-20年，甚至更久才進展為子宮頸癌，所以無論是否有性生活或停經仍需定期作抹片檢查。

根據國民健康署資料顯示，透過大規模子宮頸抹片篩檢，可以降低60%-90%的子宮頸癌的死亡率，子宮頸癌通常好發於35至55歲的婦女，而最佳預防子宮頸癌也是最簡便偵測的方法為定期接受子宮頸抹片檢查，九成五以上的子宮頸原位癌都能透過子宮頸抹片檢查偵測出異常細胞，且原位癌的治癒率幾乎達100%，是所有癌症中最容易早期發現且治癒效果佳的疾病。

屏東縣政府衛生局代理局長李佳芳呼籲，國民健康署補助30歲以上婦女每年子宮頸抹片的福利，符合篩檢資格的女性應積極把握，若連續三年檢查皆為正常，之後可以考慮降低抹片的頻率，每三年至少接受一次子宮頸抹片檢查。除此之外，接受子宮頸抹片前24小時應注意以下事項：1.應避免性生活。2.不要灌洗陰道或使用陰道的栓劑藥物。3.選擇在月經乾淨後受檢。

早期子宮頸癌通常沒有明顯症狀，多是出現輕微、非特異性的症狀，很容易被忽略。常見症狀如持續性陰道分泌物、性交後出血、間歇性出血等。健康的生活是預防疾病最好的方法：1.吸菸是子宮頸癌發生的危險因子之一，遠離菸害能夠減少子宮頸癌的發生。2.單一性伴侶及慎選性伴侶，並使用安全防護措施（例如：保險套）。3.9-26歲尚未有性經驗的女性可以考慮接受子宮頸癌疫苗，若是超過26歲但已有性行為的女性，疫苗的保護力的確會比沒有性行為的年輕女性低，但也有研究報告顯示，即使27歲以上的婦女仍有90％保護率。