近七成糖友血糖未達標 恐與缺乏運動有關

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）全台逾170萬名糖尿病中，竟有7成血糖未達控制標準，中華民國糖尿病學會許惠恒理事長表示，血糖控制須「飲食、運動、藥物」三管齊下，國內糖友與家屬多半著重飲食、用藥卻獨漏運動。為鼓勵台灣糖友積極運動控糖，今年國內首次有群熱愛運動與衛教的醫護人員，共組《你7了沒！控糖騎跡》糖鐵人醫車隊，並邀集病患及家屬參加，並於昨（8）日記者會上宣布全台首支「糖」鐵人醫車隊正式啟程。

根據國內一項針對糖尿病患的運動習慣調查發現，竟有不到一半(45.3%)糖尿病患有運動習慣，甚至逾七成糖友未達國健署建議糖友之每周應運動五次、每次30分鐘以上的標準，可見運動是台灣糖友的控糖罩門。車隊召集人-謝昌勳醫師指出，「大家平常在門診進行控糖衛教，但不見得落諸實行；這是第一次橫跨院際、召集醫護團隊及病患共組車隊；希望透過這次活動，聚集醫界力量、並感染更多人，讓控糖不只是紙上談兵，一起透過運動控糖7以下！」期許以透過這次最真實的騎行經驗，未來將實際運用到門診控糖衛教的建議與運動控糖原則！

此次「控糖騎跡」活動，預計11/11(六)自台北出發，兩日挑戰277公里自台北騎至台南，團隊裡包含7位醫師、3位衛教師、4位病患及家屬，各個身懷「三鐵」實力及絕技。此外，為呼應今年世界糖尿病「女性與糖尿病」，糖尿病學會第一次從國外邀請了來自全球糖尿病車隊《諾和諾德車隊》的第一型糖尿病患車手BECKY FURUTA加入騎行。

期許透過這次活動,號召糖友們全部一起來,讓控糖落實於生活中,並呼籲不論是從健走、慢跑、騎自行車、做瑜珈、爬樓梯,甚至做家事等,都是身體活動控糖的好幫手。此外,今年世界糖尿病日也將於11日在苗北藝文中心及竹南運動公園盛大舉辦點燈、健走及園遊會,歡迎糖友和民眾一同參與運動控糖 7 以下相關活動。